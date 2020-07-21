تنظف إطار سيارته بفستان الزفاف.. صورة عروس تضعها في مرمى الانتقادات

عندما يتعلق الأمر بصور الزفاف، غالبًا ما يلتقط المصورون نفس اللقطات ولكن أراد أحد المصورين أن يضيف لمسة جديدة على صور إحدى العرائس ولكن تسببت هذه اللمسة في وضع العروس في مرمى الانتقادات.





وتعرضت العروس لانتقادات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركة صور لها ولزوجها من جلسة التصوير الخاصة بزفافهما، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وقد ظهرت الصور العروس وهي تجلس على ركبتيها راكعة على الأرض مرتدية ثوبها الأبيض الجميل، حيث تستخدم قماش الفستان لتنظيف إطار السيارة.





بينما كان العريس يجلس خلف عجلة القيادة ويعطي لعروسه الأوامر، وبمجرد مشاركة تلك الصور أثارت غضب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال أحد الأشخاص في التعليقات: "هل هذه المرأة لا تحترم نفسها؟ تخيل التظاهر بسعادة لصورة تدل على أن زوجك يحب ويحترم سيارته أكثر منك".





وعلق آخر :"كشخص قام ببعض الأعمال الأساسية على السيارات ، أشعر أن نسيج ثوب الزفاف لن يكون جيدًا في تنظيف الإطار الخاص بالسيارة".