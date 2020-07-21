حادث مروع.. سقوط سيارة على رأس طفلة أنهت حياتها

ذهبت ببرائته وطفولتها الناعمة وضحكاتها الصافية إلى عالم الآخرة بفعل حادثة غريبة للغاية، فقد توفيت طفلة في الـ 3 من العمر بعد أن سقطت عليها سيارة خارج منزلها في "وارويكشاير".





عانت الطفلة "برييا" من إصابات خطيرة في الرأس عندما ضربتها سيارة يوليو في "ليمينغتون" سبا، بمدينة "وارويكشاير"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وألقت شرطة وارويكشاير القبض على امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا، من ليمينغتون ، للاشتباه في أنها تسببت في إصابة قاتلة بسبب قيادتها المتهورة والخطرة .





فيما قال والد الطفلة: "ماتت البارحة، ولا يمكننا تصديق ذلك، نحن محطمون لكن الشرطة تبذل كل ما في وسعها للمساعدة.. إنه أفظع وقت بالنسبة لنا".





وأضاف عم الفتاة: "وقعت الحادثة هنا خارج منزل الأسرة"، فيما قالت الشرطية " إيما باستون" من شرطة وارويكشاير: لا`قلوبنا مع أهل الفتاة بعد هذا الحادث المروع".





فيما أشارت إلى أنهم قد بدأوا تحقيقًا شاملًا في كيفية حدوث التصادم، حيث وقعت الحادثة بأغرب طريقة وهي سقوط السيارة فوق الفتاة متسببًا ذلك في تدمير مخها، بينما لاذ مرتكب الجريمة بالفرار على الفور.