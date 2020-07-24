طرد سيدة من طائرة والركاب يصفقون فور خروجها .. فيديو

صفق عدد من ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية أمريكية لطاقمها الجوي، بعد طردهم السيدة رفضت ارتداء القناع الواقي قبل إقلاع الطائرة التابعة لشركة أمريكان إيرلاينز.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، التقطت الراكبة "جوردان سليد" مقطع فيديو عن اللحظة التي طردت فيها المرأة ، التي لم تكن ترتدي أي غطاء للوجه في تحد لإرشادات الرحلة الجوية، التي كانت متجهة من ولاية أوهايو إلى جنوب ولاية كارولينا في 19 يوليو الماضي.

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وقالت جوردان ، من جنوب ولاية كارولينا ، إن المرأة زعمت أنها لم تكن ترتدي قناعًا بسبب حالة طبية.

وبينما كانت المرأة تجمع أغراضها من متن الطائرة وخرجت بغضب بعد طردها من الرحلة الجوية ، صفق الركاب وهتفوا بفرح في إشادة بدور الطاقم الجوي للحفاظ على سلامتهم من وراء كورونا.

وعندما اندلع التصفيق ، استدارت المرأة بغضب قالت: "يمكنك التصفيق كل ما تريدون".



