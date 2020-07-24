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منوعات

مرض معدي مات به فرعون مصري والفايكنج سبب انتشاره

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:00 ص
شخص مصاب بمرض الجدري
شخص مصاب بمرض الجدري المائي
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أماني إبراهيم
بينما يكافح العلماء لمعرفة مكان ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يكافح آخرون لمعرفة أصول أمراض أخرى، حيث توصل العلماء إلى أصول مرض الجدري المائي.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، وجد العلماء أن الحمض النووي الفيروسي لمرض الجدري المائي يرجع إلى سلالة قديمة من المرض نفسه، انتشرت منذ عصر الفايكنج بشمال أوروبا.

وقدمت العينات التي يرجع تاريخها إلى عام 603 م، دليلا جينيا على أن الجدري كان موجودا بقوة قبل ألف سنة، وتشير بعض خصائص الفيروس القديم إلى أنه كان منتشرا على نطاق واسع قبل القرن العشرين.

وتسبب مرض الجدري - قبل القرن العشرين -في وفيات وصلت إلى 500 مليون شخص، ورغم مرور الوقت إلا أن لا يزال مرض الجدري هو المرض الأول والوحيد الذي استطاع البشر السيطرة عليه بعد التوصل إلى تطعيم فيروس الجدري عام 1980.

ويمكن تتبع انتشار مرض الجدري عبر التاريخ، كان مع المغاربة عندما غزوا إسبانيا والبرتغال في القرن الثامن ثم انتشر لاحقا إلى اوروبا خلال الحروب الصليبية.

كما أصيبت الإمبراطورية المصرية بمرض يشبه الطفح الجلدي الشبيه بالجدري، وأصيب به رمسيس الخامس الذي توفي عام 1157 قبل الميلاد، وبدا ظاهرا على المومياء المصرية القديمة.

ولكن إصابة الفرعون المصري به، لا يعد دليلا على أنه المرض نفسه، لأن الحمض النووي الفيروسي لعينة الفايكنج والمومياء مختلفة، والأقرب للمرض الحالي هي عينة الفايكنج.
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