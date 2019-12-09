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مرأة

اكتشف أعراض الجدري المائي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:39 م
اكتشف اعراض الجدري
اكتشف اعراض الجدري المائي
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اسماء محمد
يعد الجدري المائي من الأمراض التى تصيب الأطفال خلال الموسم الدراسي بسبب التكدس داخل الفصول وهو مرض ينتقل بسرعة عن طريق العدوى شديد العدوى يسببه فيروس الحماق النطاقي معظم الناس يتعافون في غضون 1-2 أسبوع .

ومن العوامل التى تساعد فى الشفاء بسرعة من هذا المرض هي اكتشاف الأعراض بسرعة.

وعرض موقع "boldsky " اهم اعراض الاصابة بمرض الجدري المائي.

أعراض الجدري المائي الأولية:
- شعور عام بالتوعك
- الحمى عادة ما تكون أسوأ في البالغين من الأطفال
- آلام العضلات
- فقدان الشهية
- في بعض الحالات ، شعور بالغثيان

أما بعد ظهور الطفح الجلدي فتظهر أعراض أخرى:
الطفح الجلدي : 
تختلف درجة الخطورة من بضع نقاط إلى طفح جلدي يغطي الجسم كله.
البقع : 
تتطور البقع في مجموعات ، وتظهر بشكل عام على الوجه والأطراف والصدر والمعدة وتكون صغيرة وحمراء ومعها حكة.
بثور : 
بثور يمكن أن تتطور على الجزء العلوي من البقع. يمكن أن تصبح هذه حكة جدا.
التكسير : 
خلال حوالي 48 ساعة ، تنفجر البثور وتبدأ بالجفاف. تتطور القشرة.
الشفاء : 
في غضون حوالي 10 أيام ، تسقط القشور من تلقاء نفسها.
خلال الدورة بأكملها ، يمكن أن تظهر موجات جديدة من البقع 
- في مثل هذه الحالات ، قد يكون لدى المريض مجموعات مختلفة من البقع في مراحل مختلفة من الحكة والجفاف والقشور.

أعراض أخرى
عدد قليل من الناس لديهم أعراض أكثر حدة تستوجب الاتصال بالطبيب فورا:
- يصبح الجلد حول البقع أو البثور مؤلمة وحمراء
- صعوبات في التنفس

يستعيد معظم الأفراد الأصحاء الشفاء التام عن طريق الراحة وشرب الكثير من السوائل الطبيعية الدافئة.
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