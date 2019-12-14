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أعراض الجدري المائي .. يؤدى إلى التهاب الدماغ

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:15 م
اعراض الجدري المائي
اعراض الجدري المائي
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أمينة الدسوقى
اعراض الجدري المائي تشبه كثيرا أعراض الإصابة بالإنفلونزا مثل الحمى والتعب وفقدان الشهية، إلا أنها تتطور ويصاب الجسم بطفح جلدي وحكة وبثور مملوءة بالسوائل وغيرها من اعراض الجدري المائي التي نرصدها لكم فى سياق التقرير التالى.


اعراض الجدري المائي

تتطور اعراض الجدرى المائي فى غضون ثلاثة أسابيع بعد التعرض للفيروس والتى تتضمن الاعراض التالية:-

1- الإنفلونزا مثل الحمى وآلام في الجسم، و الصداع حيث تبدء تلك الاعراض بعد يومين قبل ظهور الطفح الجلدي.
2- ظهور بقع حمراء على الوجه والصدر .
3- البثور يمكن أن تتطور على الجزء العلوي من البقع.
4-الجفاف خلال حوالي 48 ساعة ، تنفجر البثور وتبدأ بالجفاف.
5-هناك صعوبات في التنفس

علاج الجدري المائي

1- الأدوية
يتم تناول الأدوية الخاصة بـ الجدري المائي تحت اشراف الطبيب المختص حيث أنه يصف أدوية تحد فى البداية من أعراض الحكة وعدم الراحة، إلا أن الأطباء أكدوا أنه لا يجب استخدام المنتجات المحتوية على الأسبرين في جدري الماء لأن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات.

2- شرب السوائل، السوائل تجنب من حدوث الجفاف ويفضل أن يكون الماء.

3- يجب تجنب الأطعمة المالحة أو الغنية بالتوابل لأنها تؤدى إلى تفاقم وجع الفم.

4- لتجنب الحكة يجب الإبقاء على نظافة الأظافر ووضع قفازات أو حتى الجوارب على يدي الطفل عندما ينام، وارتداء ملابس فضفاضة

مضاعفات الجدري المائي

1- ضعف الجهاز المناعي، وخاصة النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة والرضع حتى عمر 4 أسابيع.

2-الإصابة بالتهاب رئوي.

3-التهاب الدماغ

4- متلازمة راي: يمكن أن تحدث هذه الحالة النادرة ولكنها خطيرة عندما يتعافى الأطفال والمراهقون من الإصابة بفيروس، بما في ذلك جدري الماء، يسبب تضخم الكبد والدماغ.

5-الموت

6- متلازمة الصدمة السامة هي متلازمة سببها الجرثومة العُنقودية الذهبية، والتى تؤدى إلى ارتفاع درجة الحرار والاسهال والقئ والطفح الجلدي.

الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الجدري المائي

1- المواليد والرضع الذين لم تصب أمهاتهم بالجدري أو اللقاح
2-المراهقين والبالغين
3-النساء الحوامل
4- المدخنين
5- الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعى وخاصة بعد تناول العلاج الكيميائي ، أو بسبب مرض ، مثل السرطان أو فيروس نقص المناعة البشرية
6- أشخاص يتناولون أدوية الستيرويد لمرض الربو

مصدر المعلومات مواقع healthline وmayoclinic وwebteb وmedicalnewstoday.
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