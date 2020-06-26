AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لعلاج الجدري المائي.. ما لا تعرفه عن السمن المغسول

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:28 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
السمن هو شكل نقي جدًا من الدهون مصنوع من زبدة الطهي في درجة حرارة منخفضة. وهو أيضا المنتج النهائي للحليب. يستخدم السمن في علاجات الشعر والعناية بالبشرة للأعمار الآن. يتم تعريف المطبخ الهندي بالسمن ، وبالتالي فإن استخدام هذه الدهون يتراوح من المطبخ إلى أنظمة التجميل.

ولكن هل سمعت عن السمن المغسول؟ السمن المغسول هو سر جمال قديم ويستخدم على نطاق واسع في الأيورفيدا. يتم تحضيره عن طريق غسل السمن مائة مرة ، وتصبح نقية غير دهنية تشبه الجلد. يمكن استخدامه كمرطب يصل إلى جميع طبقات الجلد السبع. في الأيورفيدا ، تم استخدامه لتهدئة الإحساس بالحرق والتغلب على الأمراض الجلدية ، مثل جدري الماء.

فوائد للبشرة

* السمن المغسول يحتوي على أوميغا 3 ، 9 أحماض دهنية ، فيتامين أ ، د

* يرطب إلى الحافة ويؤخر كل علامات الشيخوخة.

* ذكرت دراسة نشرت في مجلة Indo-American Journal of Pharmaceutical Research أن السمن الذي يتم غسله مائة مرة يتساءل عن الالتهابات.

* البقع الشمسية البارزة تتلاشى بعد استخدام السمن المغسول بانتظام.

* يساعد أيضا في علاج الأكزيما.

كيفية عمل السمن المغسول

حسب الاسم ، تحتاج إلى غسل الزبدة أو الملاي السميك المستخرج من الحليب 100 مرة بالماء البارد.

* قم بتسخين السمن حتى يصبح سائلًا.

* ضعيه في وعاء الخلط وأضيفي كوبين من الماء البارد.

* الآن اخلطه مع خلاط كهربائي أو ملعقة لإخراج الماء الزائد.

* كرر هذا 100 مرة.

ستكون النتيجة النهائية كرة بيضاء لمنتج خفيف خفيف التهوية. قم بتخزينها في حاوية محكمة الإغلاق وستستمر لمدة ستة أشهر أو أكثر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للكمامة أضرار أخرى.. 6 نصائح لحماية البشرة عند ارتدائها.. وتوصيات ضرورية عند خلع الماسك

تناول عصير الطماطم مرة واحدة في الأسبوع يحميك من هذا المرض

5 علاجات منزلية للحروق البسيطة.. 4 للماء الساخن

علاج منزلي للحروق الخفيفة .. 4 حيل لتجنب الشمس الحارقة

قدرة الماء الفاتر على تنظيف اليد.. كيفية ترطيب الجلد بعد خلع الكمامة.. وحاملو فيروس كورونا دون أعراض ينشرون المرض

ترشيحاتنا

أنباء عن إغلاق المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد بشكل كامل

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. 3 أرقام قياسية تنتظر ليفربول لتكسيرها

أخبار الفن .. إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا .. وبسبب بنت الجيران حسن شاكوش يصدم ابنة ابراهيم يسري

منها الصداع المستمر.. علامات تدل على نقص الماغنسيوم في جسمك

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن تجديد عقد فايلر

AdvertisementS

مقابل 20 جنيها.. رجل يعرض منزله الفاخر وسيارته الفولفو للبيع.. صور

شاهد.. أول رد من والدة الفتاة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج على فيسبوك

فضيحة إخوان تونس.. انسحاب صحفيين من مؤتمر لـ النهضة بعد إهانتهم والتحريض عليهم

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا.. شاهد

أخبار الفن.. ابنة رجاء الجداوي: والدتي حالتها حرجة لكن فى وعيها.. الموت يفجع المخرج خالد يوسف

لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث سيارة.. صور

شاهد.. حريق عشش رأس البر

أخبار الفن .. إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا .. وبسبب بنت الجيران حسن شاكوش يصدم ابنة ابراهيم يسري

بلا رحمة.. ابن يعذب والدته بوحشية ويحرق جسدها في مكة

التضامن: فتح الحضانات أول يوليو المقبل .. فيديو

شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال شهر العسل.. انفجار بركان في وجه عروسين شوه جسدهما.. صور

بـ 35 ألف جنيه..أغلى هاتف ذكي في مصر

منها الصداع المستمر.. علامات تدل على نقص الماغنسيوم في جسمك