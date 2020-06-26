لعلاج الجدري المائي.. ما لا تعرفه عن السمن المغسول

السمن هو شكل نقي جدًا من الدهون مصنوع من زبدة الطهي في درجة حرارة منخفضة. وهو أيضا المنتج النهائي للحليب. يستخدم السمن في علاجات الشعر والعناية بالبشرة للأعمار الآن. يتم تعريف المطبخ الهندي بالسمن ، وبالتالي فإن استخدام هذه الدهون يتراوح من المطبخ إلى أنظمة التجميل.





ولكن هل سمعت عن السمن المغسول؟ السمن المغسول هو سر جمال قديم ويستخدم على نطاق واسع في الأيورفيدا. يتم تحضيره عن طريق غسل السمن مائة مرة ، وتصبح نقية غير دهنية تشبه الجلد. يمكن استخدامه كمرطب يصل إلى جميع طبقات الجلد السبع. في الأيورفيدا ، تم استخدامه لتهدئة الإحساس بالحرق والتغلب على الأمراض الجلدية ، مثل جدري الماء.





فوائد للبشرة





* السمن المغسول يحتوي على أوميغا 3 ، 9 أحماض دهنية ، فيتامين أ ، د





* يرطب إلى الحافة ويؤخر كل علامات الشيخوخة.





* ذكرت دراسة نشرت في مجلة Indo-American Journal of Pharmaceutical Research أن السمن الذي يتم غسله مائة مرة يتساءل عن الالتهابات.





* البقع الشمسية البارزة تتلاشى بعد استخدام السمن المغسول بانتظام.





* يساعد أيضا في علاج الأكزيما.





كيفية عمل السمن المغسول





حسب الاسم ، تحتاج إلى غسل الزبدة أو الملاي السميك المستخرج من الحليب 100 مرة بالماء البارد.





* قم بتسخين السمن حتى يصبح سائلًا.





* ضعيه في وعاء الخلط وأضيفي كوبين من الماء البارد.





* الآن اخلطه مع خلاط كهربائي أو ملعقة لإخراج الماء الزائد.





* كرر هذا 100 مرة.





ستكون النتيجة النهائية كرة بيضاء لمنتج خفيف خفيف التهوية. قم بتخزينها في حاوية محكمة الإغلاق وستستمر لمدة ستة أشهر أو أكثر.