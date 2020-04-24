احذر.. السمن الصناعي فيه سم قاتل

تنتشر إعلانات السمن الصناعي في جميع قنوات التليفزيون المصري. ويقول الدكتور اسامة حمدي استاذ الباطنة بجامعة هارفورد الامريكية ان هذا النوع من السمن أخطر ما يمكن أن يتناوله الإنسان على الإطلاق.





ومن المعروف علميًا الآن أن تناول ١-٢ جرام يوميًا من الدهون المتحولة في السمن الصناعي يضاعف فرصة الإصابة بجلطات القلب والمخ بنسبة تتعدى ٩٠٪؜





والسمن الصناعي النباتي ينتج من هدرجة الزيوت وهو ما يعني تحويلها من زيوت سائلة إلى مادة متماسكة القوام يمكن تخزينها لفترات طويلة عن طريق تمرير غاز الهيدروجين على الزيت لتحويلة الى دهون مشبعة! ولكن إذا تم هدرجة الزيوت النباتية بصورة كاملة تتماسك كالحجارة لذا يتم هدرجتها جزئيًا partially hydrogenated مما ينتج عنها هذا السمن الصناعي أو النباتي.





وإشترت براءة هذا الاختراع المذهل شركة هولندية في ١٨٧١ لذا سمى بعدها بالسمن الهولندي! ومرت الايام لتثبت الأبحاث أن هذا السمن الصناعي المُخلَّق من الزيوت النباتية يحتوي على أخطر أنواع الدهون والمسماه بالدهون المتحولة Trans Fat وهو أخطر ما يمكن أن تضعه في فمك فهو كما ذكرت من أهم أسباب جلطات القلب والمخ! فهذا الدهن هو الوحيد الذي حين تتناوله يزيد من نسبة الكولسترول الضار LDL في دمك في حين يَخفِض الكوليسترول المفيد HDL.





وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستكون خالية تمامًا من هذا النوع من الدهون القاتلة في غضون سنتين. وحاليًا في مدينَتَى بوسطن ونيويورك يتم إغلاق أى مطعم وتسحب رخصته نهائيًا إذا ثبت طهيه بالسمن الصناعي





لكن مصر وباكستان أعلى دول العالم في إستهلاك السمن الصناعي القاتل كما توضح الخريطة المرفقة، فاللون الأحمر القاتم يوضح أن هذه الدول تستهلك ما يزيد عن ٤،٥٪؜ من سعراتها الحرارية اليومية أى ما يعادل حوالي ١٠ جرام يوميًا من الدهون المتحولة. ومنتجات السمن الصناعي تشمل التورَت والكيك والكحك والحلويات الشامية والبطاطس الشيبسي ومعجنات الأطفال ناهيك عن الطهى مباشرة به.





واكدت دراسة حديثة نشرت العام الماضي لمركز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC ذكر أن مصر في المركز الثالث عالميًا في عدد وفيات جلطات القلب المرتبطة بالدهون المتحولة بعدد وفيات سنوي يزيد عن ٤٤ ألف وفاة وأن مصر من الدول التي ليس لها سياسة حيال هذه النوعية من الدهون









ولكن هل يمكن إنتاج سمن صناعي خالي من الدهون المتحولة؟ والإجابة نعم ممكن ولكن بتكلفة كبيرة تقلل من هامش ربح هذه الشركات وهذا ما فعلته معظم الدول الأوربية حيث ألزمت الجهات الصحية بها جميع الشركات بالهدرجة الكاملة وليست الجزئية للزيوت حتى تتحجر ثم إعادة تسييلها بإضافة مواد دهنية خاصة وماء وهو ما لم تقم به شركة واحدة في مصر لغفلتنا ليبقي السم القاتل في علب الصفيح



