ضبط 3 مصانع غير مرخصة لإنتاج السمن والمخللات والألبان بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع شرطة المسطحات حملة مكبرة استهدفت المصانع غير المرخصة في القناطر الخيرية.

ونجحت الحملة في ضبط 3 مصانع لإنتاج السمن النباتي ومنتجات الألبان والمخللات بدون ترخيص كما تم ضبط مخزنين للمواد الغذائية والعصائر لا تتوافر فيهما الاشتراطات البيئية وتم التحفظ على المنتجات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور مدير المسطحات بالقناطر الخيرية يفيد تنفيذ حملة مكبرة استهدفت مصانع بير السلم والمقامة بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع سمن نباتي بقرية سندبيس ملك "ع. ع. م" بدون ترخيص وعدم وجود سجل للعلامات التجارية التي يستخدمها وضبط بداخل المصنع خط إنتاج كامل للتعبئة وألف صفيحة مملوءة بالسمن و3 أطنان زيت طعام وكميات كبيرة من الكراتين المعبأة بالمنتج.

كما نجحت الحملة في ضبط مصنع لتعبئة منتجات الألبان بقرية "البرادعة" يقوم بتعبئة وتصنيع جبنة مثلثات ومربعات ملك "م. خ. ا" وبالفحص تبين عدم وجود سجل تجاري أو بيئي وعدم ارتداء العمال مهمات الوقاية والسلامة المهنية بجانب سوء التهوية داخل المصنع وضبط بداخله 2 خط إنتاج و5 أطنان لبن بودرة و4 أطنان زيت طعام و2 طن بودرة جبنه وطن جبنة شيدر.

وتم ضبط المصنع الثالث في قرية سندبيس ويقوم بتصنيع المخللات ملك المدعو "ع. ح. م" وبالفحص تبين عدم توافر الاشتراطات البيئية وعدم الالتزام بالنظافة وعدم وجود سجل تجاري حيث ضبط بداخل المصنع ألف برميل معبأ بالمخللات.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مخزن عصائر بقرية البرادعة ملك "م. م. م"، 25 عاما بدون ترخيص وعدم توافر مواصفات مطابقة المخزن للاشتراطات البيئية وضبط بداخله 3 آلاف كرتونة عصائر مختلفة الأنواع.