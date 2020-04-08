AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 3 مصانع غير مرخصة لإنتاج السمن والمخللات والألبان بالقليوبية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:23 م
سلع غذائية
سلع غذائية
Advertisements
إبراهيم الهوارى

شنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع شرطة المسطحات حملة مكبرة استهدفت المصانع غير المرخصة في القناطر الخيرية.

ونجحت الحملة في ضبط 3 مصانع لإنتاج السمن النباتي ومنتجات الألبان والمخللات بدون ترخيص كما تم ضبط مخزنين للمواد الغذائية والعصائر لا تتوافر فيهما الاشتراطات البيئية وتم التحفظ على المنتجات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور مدير المسطحات بالقناطر الخيرية يفيد تنفيذ حملة مكبرة استهدفت مصانع بير السلم والمقامة بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع سمن نباتي بقرية سندبيس ملك "ع. ع. م" بدون ترخيص وعدم وجود سجل للعلامات التجارية التي يستخدمها وضبط بداخل المصنع خط إنتاج كامل للتعبئة وألف صفيحة مملوءة بالسمن و3 أطنان زيت طعام وكميات كبيرة من الكراتين المعبأة بالمنتج.

كما نجحت الحملة في ضبط مصنع لتعبئة منتجات الألبان بقرية "البرادعة" يقوم بتعبئة وتصنيع جبنة مثلثات ومربعات ملك "م. خ. ا" وبالفحص تبين عدم وجود سجل تجاري أو بيئي وعدم ارتداء العمال مهمات الوقاية والسلامة المهنية بجانب سوء التهوية داخل المصنع وضبط بداخله 2 خط إنتاج و5 أطنان لبن بودرة و4 أطنان زيت طعام و2 طن بودرة جبنه وطن جبنة شيدر.

وتم ضبط المصنع الثالث في قرية سندبيس ويقوم بتصنيع المخللات ملك المدعو "ع. ح. م" وبالفحص تبين عدم توافر الاشتراطات البيئية وعدم الالتزام بالنظافة وعدم وجود سجل تجاري حيث ضبط بداخل المصنع ألف برميل معبأ بالمخللات.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مخزن عصائر بقرية البرادعة ملك "م. م. م"، 25 عاما بدون ترخيص وعدم توافر مواصفات مطابقة المخزن للاشتراطات البيئية وضبط بداخله 3 آلاف كرتونة عصائر مختلفة الأنواع.

كما تم ضبط مخزن آخر للمواد الغذائية في قرية باسوس ملك "و. ع. ا" بدون ترخيص حيث عثر بداخله على 10 أطنان دقيق  و3 آلاف كرتونة مكرونة مختلفة الأنواع والأحجام وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 11 منشأة صناعية مخالفة في حملة بالقناطر الخيرية

ضبط 3 مصانع زيوت بدون ترخيص بالقناطر الخيرية

ترشيحاتنا

الحكومة: استمرار غلق المحال التجارية من الـ 5 مساء ويومي الجمعة والسبت على مدار اليوم

شفاء وخروج أول 7 مصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل في الدقهلية

قرارات رئيس الوزراء اليوم .. وتفاصيل جديدة حول حظر التجول

بعد قرار مد الحظر.. تأجيل عقد جلسات البرلمان لـ 29 أبريل

مقلق جدا.. بيان مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

مترو الأنفاق يعلن عن خبر للمواطنين.. اعرف المواعيد الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم رائحته.. فوائد بالجملة لتناول البصل الأخضر يوميا

شفاء 8 حالات جديدة من مصابى كورونا بمستشفى العزل فى قها

عصير الطماطم أم البرتقال.. أيهما يقوي المناعة أسرع؟