بدون دكتور .. هاني الناظر يعلن عن أدوية الأمراض الجلدية الأكثر انتشارا









وقال الناظر " نظرا للظروف الحالية وصعوبة وصول المرضي لعيادات الامراض الجلدية فسوف اعرض عليكم مجموعة من اكثر الاسئلة ومشاكل الامراض الجلدية التي قد يعاني او يتعرض لها كثيرون حاليا ومعها العلاج المناسب









: ١-مشكلة التينيا الملونة علاجها كريم lamifen مرتين يوميا

٢- غسول مناسب لحبوب الشباب والبشرة الدهنية Synobar facial cleanser صباحا يوميا

٣-حمو النيل غسول كلامينا مرتين يوميا

٤-التهابات بين الفخذين وتحت الصدر وفطريات بين اصابع القدم كريم elica m مساء اسبوعين

٥- فطريات الاظافر دهان يوميا fungibacid nail solution اربع شهور

٦-قشرة الشعر دهان يوميا kerella lotion

٧- ڤيتامين كويس لمنع سقوط الشعر Royal Vit g كبسولة بعد الغذاء يوميا اربع شهور

٨- كريم تفتيح آمن للاماكن الداكنة واثار الحبوب Starville whitening cream دهان يوميا اربع شهور

٩- علاج لصدفية فروة الراس xamiol gel دهان يوميا

١٠- علاج لصدفية الكوعين والركبتين والساق مرهم diacalderm

١١-علاج لجفاف وخشونة وتشقق الكعبين والركبتين دهان كريم carbamide

١٢ علاج الاكزيما في اليدين او الساقين مرهم Borgason

١٣-علاج الهربس البسيط الذي يصيب حرف الشفاه دهان كريم Zovirax

١٤-علاج للارتكاريا الحادة قرص صباح ومساء Triactin و علاج للدمامل التي تصيب وجه الاطفال خاصة في الصيف دهان كريم Fucidin مرتين يوميا

١٥-علاج للحروق نتيجة سوائل ساخنة كريم Meboمرتين يوميا …والف سلامة للجميع

١٦-سيرم يومي لنضارة البشرة CMix serum دهان مساء يوميا

١٧-واقي للحماية من الشمس Bobbi gel 50+

١٨-كريم لعلاج الهالات الداكنة تحت العين Alejon eye contour دهان مساء يوميا