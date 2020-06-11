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مرأة

بدون دكتور .. هاني الناظر يعلن عن أدوية الأمراض الجلدية الأكثر انتشارا

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور عن  اكثر الاسئلة ومشاكل الامراض الجلدية التي قد يعاني منها الكثير . 


وقال الناظر "  نظرا للظروف الحالية وصعوبة وصول المرضي  لعيادات الامراض الجلدية فسوف اعرض عليكم مجموعة من اكثر الاسئلة ومشاكل الامراض الجلدية التي قد يعاني او يتعرض لها كثيرون حاليا ومعها العلاج المناسب  


: ١-مشكلة التينيا الملونة علاجها كريم lamifen مرتين يوميا
٢- غسول مناسب لحبوب الشباب والبشرة الدهنية  Synobar facial cleanser صباحا يوميا
 ٣-حمو النيل غسول كلامينا مرتين يوميا 
٤-التهابات بين الفخذين وتحت الصدر وفطريات بين اصابع القدم كريم elica m مساء اسبوعين 
٥- فطريات الاظافر دهان يوميا fungibacid nail solution اربع شهور 
٦-قشرة الشعر دهان يوميا kerella lotion 
٧- ڤيتامين كويس لمنع سقوط الشعر Royal Vit g كبسولة بعد الغذاء  يوميا اربع شهور 
٨- كريم تفتيح آمن للاماكن الداكنة واثار الحبوب Starville whitening cream دهان يوميا اربع شهور 
٩- علاج لصدفية فروة الراس xamiol gel دهان يوميا 
١٠- علاج لصدفية الكوعين والركبتين والساق مرهم diacalderm 
١١-علاج لجفاف وخشونة وتشقق الكعبين والركبتين دهان كريم carbamide 
١٢ علاج الاكزيما في اليدين او الساقين مرهم Borgason 
١٣-علاج الهربس البسيط الذي يصيب حرف الشفاه دهان كريم Zovirax 
١٤-علاج للارتكاريا الحادة قرص صباح ومساء Triactin و علاج للدمامل التي تصيب وجه الاطفال خاصة في الصيف دهان كريم Fucidin مرتين يوميا 
١٥-علاج للحروق نتيجة سوائل ساخنة كريم Meboمرتين يوميا …والف سلامة للجميع 
١٦-سيرم يومي لنضارة البشرة CMix serum دهان مساء يوميا
 ١٧-واقي للحماية من الشمس Bobbi gel 50+ 
١٨-كريم لعلاج الهالات الداكنة تحت العين Alejon eye contour دهان مساء يوميا
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