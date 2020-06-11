بدون دكتور .. هاني الناظر يعلن عن أدوية الأمراض الجلدية الأكثر انتشارا

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور عن اكثر الاسئلة ومشاكل الامراض الجلدية التي قد يعاني منها الكثير .
وقال الناظر " نظرا للظروف الحالية وصعوبة وصول المرضي لعيادات الامراض الجلدية فسوف اعرض عليكم مجموعة من اكثر الاسئلة ومشاكل الامراض الجلدية التي قد يعاني او يتعرض لها كثيرون حاليا ومعها العلاج المناسب
: ١-مشكلة التينيا الملونة علاجها كريم lamifen مرتين يوميا
٢- غسول مناسب لحبوب الشباب والبشرة الدهنية Synobar facial cleanser صباحا يوميا
٣-حمو النيل غسول كلامينا مرتين يوميا
٤-التهابات بين الفخذين وتحت الصدر وفطريات بين اصابع القدم كريم elica m مساء اسبوعين
٥- فطريات الاظافر دهان يوميا fungibacid nail solution اربع شهور
٦-قشرة الشعر دهان يوميا kerella lotion
٧- ڤيتامين كويس لمنع سقوط الشعر Royal Vit g كبسولة بعد الغذاء يوميا اربع شهور
٨- كريم تفتيح آمن للاماكن الداكنة واثار الحبوب Starville whitening cream دهان يوميا اربع شهور
٩- علاج لصدفية فروة الراس xamiol gel دهان يوميا
١٠- علاج لصدفية الكوعين والركبتين والساق مرهم diacalderm
١١-علاج لجفاف وخشونة وتشقق الكعبين والركبتين دهان كريم carbamide
١٢ علاج الاكزيما في اليدين او الساقين مرهم Borgason
١٣-علاج الهربس البسيط الذي يصيب حرف الشفاه دهان كريم Zovirax
١٤-علاج للارتكاريا الحادة قرص صباح ومساء Triactin و علاج للدمامل التي تصيب وجه الاطفال خاصة في الصيف دهان كريم Fucidin مرتين يوميا
١٥-علاج للحروق نتيجة سوائل ساخنة كريم Meboمرتين يوميا …والف سلامة للجميع
١٦-سيرم يومي لنضارة البشرة CMix serum دهان مساء يوميا
١٧-واقي للحماية من الشمس Bobbi gel 50+
١٨-كريم لعلاج الهالات الداكنة تحت العين Alejon eye contour دهان مساء يوميا