تبدأ غدا.. 10 نصائح من هاني الناظر عن الموجة الحارة

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة نصائح مهمة عن التعامل مع الطقس الحار







وقال الناظر: "كنت قد كتبت هنا علي الصفحة من أسبوع أنه من خلال متابعتي لخرائط الطقس العالمية فإنه من المتوقع باذن الله أن نتعرض ابتداء من يوم السبت الماضي لموجة شديدة الحرارة تستمر حوالي عشرة أيام وقد حدث فعلا واليوم ونتيجة المتابعة المستمرة لتلك الخرائط فانه متوقع باذن الله أن تستمر هذه الموجه عشرة أيام أخرى تبدأ من غدا الأربعاء ولهذا أذكر حضراتكم مرة اخري بمراعاة الآتي:









١- الإكثار دائما من شرب المياه على مدار الأربعة وعشرين ساعة

٢- الاستحمام دائما بالماء البارد وليس الدافئ أو الفاتر حتى لا نصاب بحمو النيل

٣- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ساعة الظهيرة ويمكن استخدام الشمسية أو الكاب

٤- ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون

٥- عند التعرض للإصابة بحمو النيل يدهن الجلد بغسول كلامينا مرتين يوميا

٦- ينصح أن يوضع تحت الأطفال خلال النوم منشفة قطن لامتصاص العرق وحمايتهم من حمو النيل

٧- تغيير حفاظات الأطفال على فترات متقاربة

٨- الحرص دائما على تجفيف وتهوية القدمين مع وضع بودرة مضادة للفطريات على وش القدم وبين الأصابع