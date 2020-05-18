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فيديو جراف

فيديو جراف.. موعد انكسار موجة الطقس الحار

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:02 م
موجة الحر
موجة الحر
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منار شعبان
أعلنت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، متوقعة أن تشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة حيث يكون الطقس شديد الحرارة نهارًا مُعتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، ويصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

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وأكدت أن الطقس يكون على محافظات الصعيد ما بين المائل وشديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة تكون مصيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

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ونستعرض المزيد من التفاصيل عن موعد انكسار الموجة الحارة من خلال الفيديوجراف التالي.
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