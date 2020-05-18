فيديو جراف.. موعد انكسار موجة الطقس الحار

على القاهرة والوجه البحري

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وأكدت أن الطقس يكون على محافظات الصعيد ما بين المائل وشديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة تكون مصيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.





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ونستعرض المزيد من التفاصيل عن موعد انكسار الموجة الحارة من خلال الفيديوجراف التالي.