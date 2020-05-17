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فيديوجراف.. قرارات الحكومة حول امتحانات الثانوية العامة والجامعات والمعاهد

الأحد 17/مايو/2020 - 09:18 م
موعد الامتحانات
موعد الامتحانات
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منار شعبان
عقدت اليوم اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اجتماعها  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتحديد الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة خلال عقد امتحانات الثانوية العامة والجامعات والمعاهد  لمجابهة فيروس كورونا المستجد.


واقرأ ايضا:

وأعلن رئيس الوزراء حزمة من الاجراءات الاحترازية التي سوف تطبق عند البدء في اجراء كافة الامتحانات بجميع المدارس والجامعات والمعاهد .

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن الاجراءات الاحترازية اثناء سير عملية امتحانات الثانوية العامة والجامعات والمدارس من خلال الفيديوجراف التالي.


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