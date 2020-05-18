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فيديوجراف.. صلاة العيد في البيوت هذا العام

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:01 ص
صلاة العيد في المنزل
صلاة العيد في المنزل
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منار شعبان
أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر / أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  بيانًا للمسلمين حول العالم بشأن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا المستجد"، انطلاقًا من مسئوليتها الشرعية وواجبها الديني.

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ودعت هيئة كبار العلماء بالأزهر، المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إلى التضرع إلى الله في هذه الأيام المباركة بالدعاء لرفع ما حل بالإنسانية من البلاء، وأن يُسارعوا لفعل الخيرات والإكثار من الصدقات ومساندة المرضى والمعوزين، تخفيفًا لما حل بهم من آثار هذا الوباء، داعين الله أن يرفع البلاء عن الإنسانية كلها، وأن يحفظ بلادنا والناس جميعًا من هذا الوباء، ومن جميع الأمراض والأسقام.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن صلاة العيد في ظل تفشي فيروس كورونا وكيفية ادائها في المنازل من خلال الفيديوجراف التالي.
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