سائح مثير للشغب يسعل في وجه زبائن مطعم بعد ادعائه الإصابة بـ كورونا

تسبب سائح بريطاني في حالة من الذعر أثناء تواجده في أحد المطاعم في منطقة سياحية، وذلك إثر قيامه بالسعال في وجه زبائن المطعم مدعيًا الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، الأمر الذي أدى إلى تدخل الشرطة وإلقاء القبض عليه.





وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه تم إلقاء القبض على السائح، البالغ من العمر 43 عامًا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري في مدينة "بالما" عاصمة جزيرة "ماجوركا" الإسبانية بعد تلقي الشرطة المحلية عدة بلاغات بشأن تجوله بين طاولات المطعم وسعاله في وجه المتواجدين هناك.









وأضاف التقرير أنه لدى تدخل مدير المطعم لمطالبة السائح، الذي لم يكن مرتديًا كمامة واقية ، بالتوقف عما يفعله وترك الزبائن وشأنهم، سعل في وجهه هو الآخر.





وحاول في أعقاب ذلك الفرار فور وصول ضباط الشرطة لإلقاء القبض عليه، لكن تم في نهاية المطاف السيطرة عليه واحتجازه؛ وأخضعته السلطات لفحص للكشف عما إذا كان مصابًا بـ"كورونا" وجاءت النتيجة سلبية.









وأشار تقرير "ديلي ميل" إلى أنه في حال أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بالفيروس، فقد كان سيواجه اتهامات بإلحاق أذى بدني وانتهاك قوانين الصحة، لكنه الآن يواجه اتهامًا بمقاومة السلطات أثناء القبض عليه.



