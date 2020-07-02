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منوعات

شجار وتشابك بالأيدي بمطعم في أركنساس لتجاهل التباعد الاجتماعي.. صور

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:09 م
شجار داخل مطعم بسبب
شجار داخل مطعم بسبب التباعد الاجتماعي
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة ترصد اللحظة التي نشب فيها شجار عنيف داخل أحد المطاعم بولاية "أركنساس" الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عقب اتهام اثنين من الزبائن بتجاهل قواعد التباعد الاجتماعي التي تهدف للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح أحد شهود العيان، ويُدعى "سيث كروز" وهو من قام بتصوير المشاجرة، أن المشكلة بدأت عندما اتهمت سيدة من زبائن المطعم أخرى بأنها على مسافة قريبة جدًا منها؛ وظهر شقيق "كروز" في اللقطات الخاصة بالواقعة وقد كان يحاول فض الشجار بين السيدتين.


وأفاد العاملون بالمطعم بأن سيدة من المتسببين في المشكلة لم تكن ملتزمة بارتداء الكمامة الواقية وكانت تسعل عن عمد في وجه الآخرين.

وسلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن السيدة، التي تظهر في اللقطة المرفقة جالسة وترتدي كمامة واقية، طالبت الأخرى التي كانت على مقربة منها ولم تكن مرتدية كمامة، بالابتعاد عنها وأكدت أنه يتوجب عليها أن تظل على مسافة 6 أقدام منها.


ودخلت السيدتان في جدال انتقدت خلاله السيدة الأولى غريمتها بأن الرجل الذي كان برفقتها بصق عليها، وسرعان ما تصاعدت حدة الأمور بعد تدخل زبون آخر في الشجار، وبدأ يصرخ على السيدة الجالسة، ثم دخل بدوره في جدال مع زبون آخر، تبين أنه صديق هذه السيدة، وتطور الأمر لدرجة قيام أحدهما بضرب الآخر بزجاجة على رأسه.

وسرعان ما حاول بقية الزبائن التدخل لفض الشجار بين الرجلين، لكن سادت حالة من الفوضى والعنف داخل المطعم، وتدخلت الشرطة في أعقاب ذلك وقامت باستجواب المتورطين في الشجار وكذلك موظفي المطعم، في حين أفادت تقارير وسائل إعلام محلية بأنه لم يتم بعد توجيه اتهامات إلى أي من المتورطين.
شجار وتشابك بالأيدي بمطعم في أركنساس لتجاهل التباعد الاجتماعي.. صور
شجار وتشابك بالأيدي بمطعم في أركنساس لتجاهل التباعد الاجتماعي.. صور
شجار وتشابك بالأيدي بمطعم في أركنساس لتجاهل التباعد الاجتماعي.. صور
شجار وتشابك بالأيدي بمطعم في أركنساس لتجاهل التباعد الاجتماعي.. صور
شجار وتشابك بالأيدي بمطعم في أركنساس لتجاهل التباعد الاجتماعي.. صور
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