ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا في المطاعم والمقاهي.. شاهد

سلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على ابتكار جديد من الممكن أن يلعب دورًا في الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي للوقاية من عدوى "كورونا"، وهو عبارة عن قاعات خاصة لتناول الطعام مصممة على شكل فقاعات من البلاستيك الشفاف الصلب.





وأشار التقرير إلى أن هذا الابتكار قد يساهم في إنقاذ المطاعم والمقاهي التي واجهت خسائر وأزمات نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، موضحًا أنه من المقرر تخفيف قيود الإغلاق في بريطانيا في الرابع من يوليو المقبل.









ونشرت الصحيفة لقطات لقاعات الطعام المبتكرة بعد تنفيذها في أحد المطاعم بمقاطعة "كمبريدجشاير" في إنجلترا.





جدير بالذكر أن كل من هذه القاعات الخاصة تتسع لعدد يصل إلى ستة أفراد، كما يقال إنها مقاومة للعوامل الجوية، ويمكنها تحمل رياح سرعتها 60 ميل في الساعة؛ وقد شوهدت أفكار مماثلة في مدينة "نيويورك" الأمريكية، لكن في الوقت الراهن لجأت مطاعم في أنحاء مختلفة من بريطانيا إلى اعتماد هذه الفكرة استعدادًا لتوافد العملاء عند إعادة فتح أبوابها.





وكشف الشيف "جوش جرين"، المسئول عن إدارة المطعم الذي نفذ هذه الفكرة، أنه أنفق نحو 12 ألف جنيه إسترليني على قاعات تناول الطعام، وهي تتسع في المجمل إلى 48 عميلًا.







