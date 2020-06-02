في ظل أزمة كورونا.. ابتكار أحذية فريدة من نوعها للحفاظ على التباعد الاجتماعي

في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي أصاب أكثر من 6 ملايين شخص على مستوى العالم، توصل صانع أحذية روماني إلى فكرة مبتكرة بعد أن لاحظ وجود حالة من عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى الحد من انتشار العدوى بين المواطنين.





ووفقًا لما جاء في تقرير لوكالة "رويترز" الإخبارية، فإن فكرة صانع الأحذية "جريجور لوب"، تتمثل ببساطة في ابتكار أحذية جلدية "ذات أنف طويل" بمقاس 75 وفقًا للمعيار الأوربي في مقاسات الأحذية، وذلك بهدف مساعدة الناس على البقاء على مسافة آمنة من بعضهم البعض قدر الإمكان.









ونقلت الوكالة الإخبارية عن "لوب"، الذي يعمل في مجال تصنيع الأحذية الجلدية منذ 39 عامًا، قوله إن "الناس لا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي .. يمكن رؤية ذلك في الشارع"؛ وأضاف أنه عندما توجه إلى أحد الأسواق لشراء شتلات لحديقته، لم يكن هناك الكثير من الأشخاص، لكنهم على الرغم من ذلك "واصلوا الاقتراب أكثر فأكثر".





وأشار إلى أنه في حال كان شخصان يرتديان مثل هذه الأحذية ويواجهان بعضهما البعض، فإن المسافة بينهما ستكون متر ونصف تقريبًا.





وأوضح التقرير أن "لوب"، البالغ من العمر 55 عامًا، يقوم كذلك ببيع الأحذية الجاهزة، إلا أن متجره، الذي كان قد قام بافتتاحه في عام 2001، يعتمد بشكل كبير على الطلبات الخاصة من المسارح ودور الأوبرا في أنحاء البلاد، وكذلك من فرق الرقص الشعبي التقليدي.





لكن عمله توقف تمامًا مع إلغاء أو تأجيل مثل هذه العروض والفعاليات بسبب أزمة وباء "كورونا"، وهو يأمل أن تتحسن المبيعات مع مرور الوقت.









وأفاد صانع الأحذية المسن بأن فكرة الأحذية الطويلة مستوحاة في الأساس من نموذج سبق أن قام بتصنيعه من أجل ممثلين، وقد تلقى حتى الآن 5 طلبات على "أحذية التباعد الاجتماعي"؛ ويستغرق تصنيع زوج واحد من الأحذية يومين، وتُقدر تكلفته بما يعادل 115 دولارًا.



