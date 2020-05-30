برجر كورونا.. إدارة مطعم تلجأ إلى فكرة جنونية لجذب الزبائن.. شاهد

توصل مالك مطعم مكسيكي إلى فكرة غير تقليدية بهدف جذب الزبائن إلى مطعمه بعد تراجع الإقبال عليه في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 )، وقد حظيت هذه الفكرة، المتمثلة في شطيرة أطلق عليها اسم "برجر كورونا" والتي يُقدر ثمنها بنحو 4 دولارات، بإعجاب قاعدة عملائه.





وقال مالك المطعم "رينيه سوسيدو" في تصريح لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية خلال مقابلة عبر الهاتف يوم الخميس الماضي، إن التوصل إلى هذه الفكرة لم يستغرق سوى يوم واحد، وقد لاقت قبولًا بين زبائنه، ومن بينهم مسئولي رعاية صحية يعملون في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس المميت.









وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن "سوسيدو"، البالغ من العمر 39 عامًا، كان قد قام مؤخرًا بتسريح أحد العاملين في مطعمه "Hot Dogs Zhunckos"، وكان يتصفح الإنترنت بحثًا عن طريقة تمكنه من إبقاء المطعم مفتوحًا في الوقت الذي تسببت فيه أزمة "كورونا" في إغلاق العديد من الشركات والمؤسسات حول العالم.





ونقلت الصحيفة عن "سوسيدو" قوله إنه أثناء محاولته التوصل إلى فكرة للتكيف مع الأزمة، انتبه إلى قيام العديد من الأشخاص في منطقته بإعداد كعك على شكل فيروس "كورونا"، ومن هنا جاءته فكرة إعداد خبز للشطائر بمثل هذه الطريقة، واقترح على السيدة المسئولة عن إعداد الخبز هذه الفكرة، ووافقت عليها.





وتعتمد فكرة "برجر كورونا" بشكل رئيسي على خبز "بريوش" أخضر اللون تم إعداده بحيث يكون مشابهًا لفيروس "كورونا"، كما يتبين من خلال اللقطات المرفقة.





وتتكون شطيرة البرجر نفسها من اللحم البقري وثلاثة أنواع من الجبن والبصل الأحمر المطبوخ والسبانخ الطازجة والطماطم وصوص الأفوكادو.







