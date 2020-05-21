بسبب الكمامة.. عميل يطلق النار على عامل في مطعم وجبات سريعة

أقدم عميل في أحد مطاعم الوجبات السريعة في ولاية "كولورادو" الأمريكية على إطلاق النار على موظف في الخامسة والعشرين من عمره، وذلك بعد أن رفض العاملون التعامل معه عدة مرات على مدار 24 ساعة بسبب عدم ارتدائه " كمامة واقية ".





وألقت السلطات القبض على المتهم "كيلفن واتسون" البالغ من العمر 27 عامًا، بعد ساعات من وقوع حادث إطلاق النار ، الذي أسفر عن تعرض الموظف لإصابة خطيرة، وفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









وأفاد شهود العيان بأن "واتسون" كان توجه إلى المطعم للمرة الأولى بعد منتصف ليل يوم الرابع عشر من مايو الجاري، ولم يكن يرتدي كمامة واقية، وأخبره الضحية، الذي يعمل طاهيًا بالمطعم، بأنه يتعين عليه ارتداء غطاء للوجه، وإلا لن يكون في إمكانه خدمته؛ وغادر الزبون المطعم لكنه عاد في أعقاب ذلك وكان في حوزته كمامة، لكنه رفض ارتدائها، ولذلك رفض العاملون التعامل معه مجددًا.





وأشار التقرير إلى أنه سحب مسدسًا ووضعه على طاولة الخدمة وهدد الطاهي مطالبًا إياه بأن يصمت قبل أن "يفجر رأسه"، إلا أنه ترك المطعم بعد استدعاء الشرطة، لكن الضحية رفض التقدم ببلاغ ضده في البداية.





وأوضحت الشرطة المحلية أن "واتسون" عاد إلى المطعم في الليلة التالية بعد منتصف الليل تقريبًا ولم يكن مرتديًا كمامة هذه المرة أيضًا، وأخبره نفس الطاهي بأن عليه المغادرة، وكانت المفاجأة أنه صفع الضحية وخرج الأخير بعد ذلك من الباب الخلفي للمطعم واتصل بالشرطة لكنه لحق به وطالبه بأن يصمت ويجهز له طلبه.









وأثناء محاولة الضحية الفرار بعيدًا عن المطعم والاتصال بالنجدة مجددًا، أطلق عليه الجاني النار وأصابه في معدته؛ ونُقل الضحية إلى المستشفى، وأفادت تقارير إخبارية بأنه تلقى الرعاية اللازمة ومن المتوقع أن يتعافى.



