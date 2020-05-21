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منوعات

مشاجرات في الفنادق مع الإدارة بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي.. صور

الخميس 21/مايو/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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مريم صليب
بحلول فصل الصيف يتجه الجميع الى السواحل حيث تنخفض معدلات درجات الحرارة  ، و لكن الجديد في هذا العام أن تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم مما وضع قيود على التنقل و التنزه بخلاف الاعوام السابقة . 

نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية ، صور لنزلاء في عدد من الفنادق تشاجروا مع إدارة الفندق بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها على النزلاء بسبب فيروس كورونا . 

قامت الفنادق بتثبيت الكراسي الأرض حتى لا تسمح لأي شخص بتحريكها من مكانها أو جلوس أكثر من شخص بالقرب من بعضهم حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي التي اوصت بها منظمة الصحة العالمية . 

اعترض النزلاء على تلك الوسائل من إبعاد الكراسي و رفض نزولهم للمسبح ،  موضحين أنهم يريدون الاستجمام و لا يريدون أن يقوم أي شخص بتعكير صفو إجازتهم حتى لو كان الهدف حمايتهم من الاصابة بفيروس كورونا 

قامت إدارة أحد الفنادق بتوضيح الامر للنزلاء و أكدوا لهم أن تلك التعليمات موصى بها من منظمة الصحة العالمية و لا علاقة للفنادق بها و لكن حفاظا على حياة النزلاء تم فرض تلك القيود و لكن تلك التعليمات لم تروق للبعض فقاموا بالغاء حجزهم . 
مشاجرات في الفنادق مع الإدارة بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي.. صور
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