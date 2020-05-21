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منوعات

فرخة بريشها.. شكوى ضد مطعم شهير بسبب سوء الخدمة.. صور

الخميس 21/مايو/2020 - 10:42 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قدمت سيدة بالغة من العمر 40 عاما، شكوى ضد مطعم لتقديم الدجاج بسبب سوء الخدمة، بعد عثورها على ريش دجاج داخل الطعام أثناء تناوله. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن سيدة قدمت شكوى ضد المطعم بعد أن عثرت على ريش داخل قطعة الدجاج والقطعة الأخرى نيئة. 

حسب ما ذكرت الصحيفة أن السيدة قامت بالاتصال بالمطعم لاستبدال الوجبة، بعد أن شرحت لهم ما عثرت عليه في قطعة الدجاج الخاصة بها فلم يوافقوا. 

وقامت السيدة بتصوير الطعام واسم المطعم وسجلت المكالمة الخاصة بها وبخدمة عملاء المطعم ونشرتها على حسابها الشخصي على موقع فيس بوك وروت القصة كاملة. 

وتسببت تلك الصور في موجة غضب كبيرة ضد المطعم الشهير بسبب سوء الخدمة 
ومعاملة العملاء، ودعم المتابعين لها موقفها وطالبوا باعتذار رسمي من المطعم . 

فرخة بريشها.. شكوى ضد مطعم شهير بسبب سوء الخدمة.. صور
فرخة بريشها.. شكوى ضد مطعم شهير بسبب سوء الخدمة.. صور
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