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منوعات

بعد خرقه قواعد الحظر.. قائد سيارة يقع في ورطة ويضطر للاتصال بالشرطة.. تفاصيل

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:27 ص
سائق يقع في ورطة
سائق يقع في ورطة ويضطر لطلب الشرطة بعد خرقه قواعد الحظر
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هدير علاء
واجه قائد سيارة موقفًا لا يُحسد عليه عقب خرقه قواعد الإغلاق المفروضة للسيطرة على تفشي وباء "كورونا" في المملكة المتحدة، حيث علقت سيارته في الوحل على نحو مفاجئ بعد أن انطلق بها على طريق جبلي يوصف بكونه خطيرًا، مما اضطره إلى الاتصال بالشرطة طلبًا للمساعدة ليجد نفسه بذلك في ورطة أخرى.

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قائد السيارة تعيس الحظ وجد نفسه في حاجة إلى الإنقاذ بعد أن حاول اجتياز طريق مغلق يمر عبر الجبال في إحدى القرى الواقعة بالقرب من مدينة "ريكسهام" في شمال ويلز بالمملكة المتحدة.


وبالفعل وصل ضباط شرطة محليون لمساعدته وسحب سيارته من الوحل، لكن تقرر تغريمه في الوقت ذاته إثر خرقه قواعد "البقاء في المنزل" المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشفت إدارة شرطة "ريكسهام" في أعقاب ذلك عن تفاصيل الواقعة عبر تغريدة تمت مشاركتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الطريق الذي حاول قائد السيارة، الذي لم يتم الكشف عن هويته، اجتيازه كان مغلقًا نتيجة الأضرار التي تسببت بها المركبات التي كانت تستخدمه "على سبيل المغامرة".


وقوبل تصرف قائد السيارة بانتقادات من قبل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا سلوكه بـ"المتهور" و"غير المسئول"، خاصة في ظل الظروف الحالية.
بعد خرقه قواعد الحظر.. قائد سيارة يقع في ورطة ويضطر للاتصال بالشرطة.. تفاصيل
بعد خرقه قواعد الحظر.. قائد سيارة يقع في ورطة ويضطر للاتصال بالشرطة.. تفاصيل
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