إصابته مروعة.. عجوز سبعيني يتعرض لاعتداء عنيف في حديقة منزله بدون سبب

تعرض عجوز بريطاني، في الرابعة والسبعين من عمره لاعتداء عنيف بالضرب في حديقة منزله، الأمر الذي أسفر عن تعرضه لإصابات مروعة، وقد وقع الاعتداء بشكل عشوائي وبدون أي سبب أو مبرر.





وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن المسن "روبرت طومسون" وقع ضحية اعتداء مفاجئ أمام منزله في بلدة "جيتشيد" الواقعة شمال شرق إنجلترا، وأصيب بكسور في الأنف وعظم الوجنة، كما تبين أنه في حاجة إلى إجراء عملية جراحية إثر إصابته بكسر في الورك.









وقام الضحية مؤخرًا بمشاركة لقطات تكشف عن مدى الضرر الذي لحق به جراء ذلك الاعتداء، في محاولة منه لمساعدة الشرطة في الوصول إلى المعتدي.





وتعتقد الشرطة المحلية أن المعتدي قفز عبر سياج حديقة المنزل ثم هاجم "طومسون" ولاذ بالفرار سيرًا على قدميه، لكنه شوهد بعد ذلك يركب سيارة سوداء؛ ووصف أحد المحققين المسئولين عن القضية الاعتداء الذي تعرض له المسن بـ"القاسي" و"غير المبرر"، خاصة وأنه ترك الضحية في حاجة إلى عملية جراحية.









وأضاف أن "طومسون" يتعافى في الوقت الحالي من إصاباته، مؤكدًا على حرص الشرطة المحلية على التوصل إلى المعتدي.



