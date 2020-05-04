لص ينهال بالضرب على مسنة لسرقة علبة بيتزا.. وكاميرا مراقبة توثق الحادث

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء لص بالضرب على امرأة مسنة في السابعة والسبعين من عمرها بـ أنبوب معدني، وذلك من أجل سرقة "علبة بيتزا" منها أثناء خروجها من أحد المطاعم بمدينة "تكسون" في ولاية "أريزونا" الأمريكية.





وكانت الشرطة المحلية قد كشفت عن اللقطات الخاصة بالحادث، والتي سجلتها كاميرا مراقبة، في الآونة الأخيرة عبر موقع "تويتر" في محاولة للتوصل إلى المعتدي.





وتظهر الضحية، التي لم يتم الكشف عن هويتها، في بداية الفيديو وقد كانت على وشك مغادرة المطعم حاملة وجباتها الجاهزة، وفي هذه اللحظة قام المعتدي بفتح باب المطعم لها لكنه شرع على الفور في تهديدها بالأنبوب المعدني الذي كان يحمله ثم انهال عليها بالضرب على رأسها، وانتزع منها إحدى الوجبات، ومضى مبتعدًا.





وسارعت المسنة بعد ذلك بالعودة إلى داخل المطعم مجددًا؛ وأفادت تقارير إخبارية بأنها في حالة جيدة في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى أن إدارة المطعم الذي شهد الواقعة قررت تعزيز الإجراءات الأمنية بسبب ما حدث.



