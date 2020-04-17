لسرقة حقيبة.. لص عديم الرحمة يطيح بعجوز ثمانينية أرضا.. لقطات صادمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة لقطات صادمة ترصد لحظة هجوم لص عديم الرحمة على سيدة عجوز في العقد الثامن من عمرها متسببًا في سقوطها أرضًا من أجل سرقة حقيبة يدها.





وذكرت تقارير إخبارية أن الحادث وقع بمقاطعة "كنت" في جنوب شرق إنجلترا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وتمكنت الشرطة في أعقاب ذلك من القبض على شخص مشتبه في تورطه في الواقعة.





وقد رصدت كاميرا مراقبة في موقع الحادث تفاصيل تعرض المسنة للاعتداء والسرقة؛ وشوهدت الضحية، التي لم يتم الكشف عن هويتها، في بداية هذه اللقطات أثناء عبورها طريق مستندة على عكاز.





ولم تمض سوى بضع لحظات حتى ظهر اللص واقترب من المسنة، وشوهد في لقطة وقد كان يتبادل الحديث معها، ثم أقدم على نحو مفاجئ على انتزاع حقيبة يدها بعنف متسببًا في سقوطها أرضًا، ولاذ بالفرار بعد ذلك تاركًا إياها ملقاة على الرصيف.



