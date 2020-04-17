AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لسرقة حقيبة.. لص عديم الرحمة يطيح بعجوز ثمانينية أرضا.. لقطات صادمة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:14 ص
لسرقة حقيبة.. لص
لسرقة حقيبة.. لص عديم الرحمة يطيح بعجوز ثمانينية أرضا
Advertisements
هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة لقطات صادمة ترصد لحظة هجوم لص عديم الرحمة على سيدة عجوز في العقد الثامن من عمرها متسببًا في سقوطها أرضًا من أجل سرقة حقيبة يدها.

وذكرت تقارير إخبارية أن الحادث وقع بمقاطعة "كنت" في جنوب شرق إنجلترا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وتمكنت الشرطة في أعقاب ذلك من القبض على شخص مشتبه في تورطه في الواقعة.

وقد رصدت كاميرا مراقبة في موقع الحادث تفاصيل تعرض المسنة للاعتداء والسرقة؛ وشوهدت الضحية، التي لم يتم الكشف عن هويتها، في بداية هذه اللقطات أثناء عبورها طريق مستندة على عكاز.

ولم تمض سوى بضع لحظات حتى ظهر اللص واقترب من المسنة، وشوهد في لقطة وقد كان يتبادل الحديث معها، ثم أقدم على نحو مفاجئ على انتزاع حقيبة يدها بعنف متسببًا في سقوطها أرضًا، ولاذ بالفرار بعد ذلك تاركًا إياها ملقاة على الرصيف.

وحاولت الضحية النهوض لكن الأمر لم يكن سهلًا بالنسبة إليها بدون شك خاصة بعد سقوطها بهذا الشكل المروع؛ ولم يتبين إذا ما كانت قد تعرضت لأي إصابات جراء واقعة السرقة أم لا.

لسرقة حقيبة.. لص عديم الرحمة يطيح بعجوز ثمانينية أرضا.. لقطات صادمة
لسرقة حقيبة.. لص عديم الرحمة يطيح بعجوز ثمانينية أرضا.. لقطات صادمة
لسرقة حقيبة.. لص عديم الرحمة يطيح بعجوز ثمانينية أرضا.. لقطات صادمة
لسرقة حقيبة.. لص عديم الرحمة يطيح بعجوز ثمانينية أرضا.. لقطات صادمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب موبايل.. سيدة خمسينية تتعرض لاعتداء عنيف أفقدها الوعي والذاكرة.. صور

شاهد .. لقطات للصين أثناء السطو على شابة بالسكين لسرقة سيارتها

ترشيحاتنا

بقميص مخطط.. حلا شيحة تخطف الأنظار بجمالها

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن حقيقة تولي مدرب برشلونة قيادة فريق الأهلي

عزل 500 أسرة بإحدى قرى كفر الشيخ بعد إصابة 6 حالات بكورونا..فيديو

الصحة تكشف تفاصيل أكبر عدد إصابات يومي بفيروس كورونا

يستحقون محاكمة عسكرية..أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب لصوص المستلزمات الطبية

اللجان الإلكترونية تشعل الحرب بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسرقة حقيبة.. لص عديم الرحمة يطيح بعجوز ثمانينية أرضا.. لقطات صادمة

بعد إغلاق المعابد.. شاهد .. عجوز هندي بلياقة جبارة يساعد مرضى كورونا

بقميص مخطط.. حلا شيحة تخطف الأنظار بجمالها