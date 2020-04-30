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منوعات

كاميرا مراقبة منزلية ترصد تصرفا صادما من لص تجاه مسن في العزل الذاتي.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:05 م
تصرف صادم من لص تجاه
تصرف صادم من لص تجاه مسن في العزل الذاتي
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هدير علاء
رصدت لقطات مصورة سجلتها كاميرا مراقبة منزلية لحظة قيام لص بسرقة وجبات طعام من أمام باب منزل مسن في الثالثة والثمانين من عمره، أثناء تواجده قيد العزل الذاتي بسبب وباء "كورونا"، حيث أن عمره يجعله أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعدوى.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذه الواقعة حدثت في مقاطعة "ويلتشير" الواقعة جنوب غرب إنجلترا مؤخرًا؛ وأشار التقرير إلى أن ابنة المسن كانت قد طلبت وجبات الطعام من أجله، نظرًا لأنه يقيم بمفرده وحالته الصحية سيئة.

لكن لم تمض سوى فترة وجيزة على توصيل الوجبات إلى المسكن، حتى ظهر اللص، الذي كان يخفي وجهه، وسرقها ومضى مبتعدًا.

وعندما توجهت "فيرونيكا زارولا" ابنة المسن لإحضار الوجبات لوالدها، وجدت أنها اختفت، واكتشفت ما حدث بعد مراجعة تسجيلات كاميرا المراقبة.

ونشر موقع الصحيفة البريطانية اللقطات التي توضح تفاصيل ما حدث؛ وأشارت الصحيفة إلى أن "زارولا" أعربت عن استيائها حيال مثل هذا التصرف، وقررت تنبيه الشركة التي استعانت بها لتوصيل الطعام للمنزل لتجنب حدوث مثل هذه الأمور فيما بعد.


كاميرا مراقبة منزلية ترصد تصرفا صادما من لص تجاه مسن في العزل الذاتي.. شاهد
كاميرا مراقبة منزلية ترصد تصرفا صادما من لص تجاه مسن في العزل الذاتي.. شاهد
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