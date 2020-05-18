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منوعات

حادثة في منتهى الغرابة.. جسد فتاة بدون جروح داخل بطن تمساح

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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نهى حمدي
بينما كانت تقضي الشابة أوقاتها مع صديقتها بالقرب من نهر سيبامبان بـ إندونيسيا، انتهت حياتها بشكل يصعب وصفه، فقد انقلبت الضحكات إلى صراخ وعويل وبحث عن جثمان الصديقة في مياه النهر. 

كانت  "ديفي بنتي سليمان " صاحبة الـ 17 عامًا مع صديقتها عندما اختل توازنها وسقطت في مياه النهر، وهاجمها التمساح المسن، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.


فقد انقض الوحش البالغ طوله 16.5 قدمًا على الفتاة، صرخ رفاق "ديفي" المذعورين بينما قام التمساح بسحب الفتاة من ذراعها وتم جرها تحت الما، حتى ابتلعها.

اجتمع أهل القرية للبحث عنها وإنقاذها، حتى العثور على الفتاة ببطن التمساح، ولكن من الغريب أنه تم العثور على جسدها دون جروح أو خدوش تذكر.

وقال مفوض الشرطة "أبري" من قسم شرطة نهر لوبان: "لا عجب في أن جثة الضحية سليمة ، فالتمساح كان مسن بلا أسنان".

وكانت الفتاة قد فقدت حياتها، بعد أن نقلها الضباط إلى أقرب مركز صحي مجتمعي ، لكنهم لم يستطيعوا إنقاذها.

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