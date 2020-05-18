مذكور في التوراة.. القصة الكاملة لـ نهر الدم في إسرائيل وعلاقته بشهر رمضان.. صور

ظاهرة بيئية مروعة في إسرائيل، حيث تحول أحد الأنهار من المياه إلى الدماء، وفي مشاهد مروعة تتدفق الدماء حمراء اللون في كل مكان.
وفقا لصحيفة صن البريطانية، فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية تذيع منذ أسابيع صورا لنهر «ألكسندر» المعروف بجمال الطبيعة، بعدما أصبح نهر دماء باللون الأحمر، حيث تتدفق الدماء على مدار اليوم.
ريش متطاير على سطح المياه، وكذلك أجزاء من أجسام الحيوانات وأعضاءهم المقطعة، وغيرها من بقايا الحيوانات المتناثرة على نهر الدم في إسرائيل، والتي ترجع إلى صرف أحد مذابح الحيوانات ويقع في شمال الضفة الغربية، مباشرة على نهر ألكسندر الذي يمر في إسرائيل.
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وكات قد حذرت جمعية حماية الطبيعة، الشهر الماضي، من أن نهر ألكسندر ينذر بكارثة بيئية مروعة، خاصة أنه واحد من أهم القضايا بالمنطقة، حيث يجذب نهر الدم الكثير من الحشرات، وينبعث منه رائحة كريهة طوال الوقت.
هذه ليست المرة الأولى التي يتلوث فيها نهر ألكسندر بالدماء، فسبق وتلوث بشدة قبل 10 سنوات، ويتم تنظيفه بجهود العديد من المشتركين والمتطوعين.
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وتم التركيز على هذه القضية في الوقت الحالي بالتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تناولت أكثر من جمعية بيئية هذا الموضوع لعدم نشأة أوبئة معدية جديدة مثل الفيروس المستجد.
وعلى الرغم من أن الدم والنفايات العضوية يتم تنظيفها بواسطة محطات التنقية إلا أن الأمطار الغزيرة التي انهمرت الشتاء الماضي، تسببت في عطل محطات التنقية، وتزايدت الدماء بالتزامن مع كثرة ذبح الدجاج والأبقار بسبب الإقبال على تناول اللحوم خلال المناسبات الدينية كشهر رمضان.
ووصف أحد المصورين أن مشهد نهر الدم يشبه طاعون الدم الذي حدث في مصر، وتم ذكره في التوراة، سفر الخروج بتحويل مياه نهر النيل إلى دم.