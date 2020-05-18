AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مذكور في التوراة.. القصة الكاملة لـ نهر الدم في إسرائيل وعلاقته بشهر رمضان.. صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:55 ص
نهر الدم في إسرائيل
نهر الدم في إسرائيل
Advertisements
أماني إبراهيم
ظاهرة بيئية مروعة في إسرائيل، حيث تحول أحد الأنهار من المياه إلى الدماء، وفي مشاهد مروعة تتدفق الدماء حمراء اللون في كل مكان.

وفقا لصحيفة صن البريطانية، فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية تذيع منذ أسابيع صورا لنهر «ألكسندر» المعروف بجمال الطبيعة، بعدما أصبح نهر دماء باللون الأحمر، حيث تتدفق الدماء على مدار اليوم.

ريش متطاير على سطح المياه، وكذلك أجزاء من أجسام الحيوانات وأعضاءهم المقطعة، وغيرها من بقايا الحيوانات المتناثرة على نهر الدم في إسرائيل، والتي ترجع إلى صرف أحد مذابح الحيوانات ويقع في شمال الضفة الغربية، مباشرة على نهر ألكسندر الذي يمر في إسرائيل.

وكات قد حذرت جمعية حماية الطبيعة، الشهر الماضي، من أن نهر ألكسندر ينذر بكارثة بيئية مروعة، خاصة أنه واحد من أهم القضايا بالمنطقة، حيث يجذب نهر الدم الكثير من الحشرات، وينبعث منه رائحة كريهة طوال الوقت.

هذه ليست المرة الأولى التي يتلوث فيها نهر ألكسندر بالدماء، فسبق وتلوث بشدة قبل 10 سنوات، ويتم تنظيفه بجهود العديد من المشتركين والمتطوعين.


وتم التركيز على هذه القضية في الوقت الحالي بالتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تناولت أكثر من جمعية بيئية هذا الموضوع لعدم نشأة أوبئة معدية جديدة مثل الفيروس المستجد.

وعلى الرغم من أن الدم والنفايات العضوية يتم تنظيفها بواسطة محطات التنقية إلا أن الأمطار الغزيرة التي انهمرت الشتاء الماضي، تسببت في عطل محطات التنقية، وتزايدت الدماء بالتزامن مع كثرة ذبح الدجاج والأبقار بسبب الإقبال على تناول اللحوم خلال المناسبات الدينية كشهر رمضان.

ووصف أحد المصورين أن مشهد نهر الدم يشبه طاعون الدم الذي حدث في مصر، وتم ذكره في التوراة، سفر الخروج بتحويل مياه نهر النيل إلى دم.
مذكور في التوراة.. القصة الكاملة لـ نهر الدم في إسرائيل وعلاقته بشهر رمضان.. صور
مذكور في التوراة.. القصة الكاملة لـ نهر الدم في إسرائيل وعلاقته بشهر رمضان.. صور
مذكور في التوراة.. القصة الكاملة لـ نهر الدم في إسرائيل وعلاقته بشهر رمضان.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقطات مروعة لاختناق باندا صغيرة حتى الموت

نهر إسرائيلي يتحول إلى دم .. شاهد

ترشيحاتنا

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انكسار الموجة الحارة ابتداء من الجمعة

بيان مهم من الأزهر بشأن صلاة العيد.. فيديو

بعد إستحواذ السعودية.. نيوكاسل يريد التعاقد مع زيدان مقابل مبلغ خيالي

تسمم 87 شخصا تناولوا وجبات إفطار فاسدة في سوهاج

الشرطة تفض مائدة إفطار أقامها أعضاء في مجلس النواب بوسط القاهرة

رسالة مؤثرة.. آخر ما قاله معاون محافظ القليوبية المتوفى بعد إصابته بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداى سانتا كروز 2021.. صور

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور