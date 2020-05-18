مذكور في التوراة.. القصة الكاملة لـ نهر الدم في إسرائيل وعلاقته بشهر رمضان.. صور

وتم التركيز على هذه القضية في الوقت الحالي بالتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تناولت أكثر من جمعية بيئية هذا الموضوع لعدم نشأة أوبئة معدية جديدة مثل الفيروس المستجد.