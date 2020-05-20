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منوعات

ولاية نيجيرية تسمح بإقامة شعائر صلاتي الجمعة وعيد الفطر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:09 ص
ولاية نيجيرية تسمح
ولاية نيجيرية تسمح بإقامة شعائر صلاتي الجمعة وعيد الفطر
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أ ش أ
قررت حكومة ولاية كانو في نيجيريا السماح بإقامة شعائر صلاتي الجمعة وعيد الفطر في جميع أنحاء الولاية الشمالية الغربية بعد طلب من بعض الزعماء الدينيين.

وقد تم توجيه الأئمة للتأكد من أن جميع المصلين يرتدون أقنعة وأن يتباعدوا اجتماعيًا وأن يغسلوا أيديهم.

وأكد المستشار الإعلامي لحاكم الولاية صالحو ياكاساي أن الحاكم اتخذ القرار بعد مشاورات مطولة، مشيرا إلى أن حكومة الولاية افتتحت أيضا لجنة تشرف على توزيع مطهرات اليد والأدوات الصحية وأقنعة الوجه.

وكانت ولاية كانو في حالة إقفال ممتدة وهي من بين الولايات التي لديها أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا.
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