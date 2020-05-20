عن طريق الخفافيش.. خبراء يتوقعون تفشي وباء جديد في أفريقيا مستقبلاً

عثر الخبراء على 7 سلالات جديدة من الفيروسات التاجية داخل الخقاقيش الافريقية ، و لم يتحدد حتى الآن اي نوع منهم الاكثر خطورة على البشر .

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الخبراء عثروا على سلالات جديدة من الفيروسات داخل الخفافيش في دولة الجابون ولم يحددوا حتى الآن خطورتها على البشر .





واختبر خبراء من مركز Franceville أكثر من 1000 خفاش في الغابات الافريقية ، ووجدوا أن 18 منهم بها فيروسات تاجية بعضها يمثل خطورة على صحة الإنسان .





ووجد العلماء أن 5 فيروسات من ضمن الـ 7 عاديين ويصاب بهم الإنسان من آن لآخر ويشفى منهم ، أما عن الاثنين الآخرين فهما يمثلان ازمة كبيرة .



