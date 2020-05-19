AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سيئة الحظ.. إطار سيارة طائر يطيح بسيدة أرضا أثناء سيرها في الشارع.. شاهد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:20 ص
إطار سيارة طائر يطيح
إطار سيارة "طائر" يطيح بسيدة أرضا أثناء سيرها في الشارع
Advertisements
هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة اصطدام إطار سيارة "طائر" بسيدة تعيسة الحظ على نحو مفاجئ أثناء سيرها على جانب طريق مزدحم بالسيارات، مما أسفر عن سقوطها أرضًا، وذلك على الرغم من من محاولتها تفاديه قدر الإمكان.

وأفادت تقارير إخبارية بأن ذلك الحادث وقع في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية مؤخرًا، وقد رصدت كاميرا مراقبة بالمنطقة التي وقع فيها تفاصيل ما حدث.


وكما يتبين من خلال الفيديو المرفق، فإن هذه السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، كانت قد انتبهت في البداية إلى أن إطار السيارة يتحرك ناحيتها بسرعة كبيرة، لكنها تمكنت من تفاديه، وشرعت في مواصلة طريقها.

ولسوء حظها، فإنه لم تمض سوى لحظات معدودة حتى ارتطم إطار السيارة في مقاعد مخصصة لانتظار الحافلات، وارتد ليصطدم برأس هذه السيدة، وأطاح بها أرضًا على الفور.


وظلت الضحية ملقاة على الرصيف لوهلة في أعقاب ذلك، قبل أن يتدخل أحد قائدي السيارات على الطريق لمساعدتها على النهوض؛ وسرعان ما تجمع عدد من المارة لتفقد حالتها والاطمئنان عليها.

وبعد عدة محاولات، تمكن اثنان المارة من مساعدتها على النهوض، وقامت هي بحمل حقيبتها وارتداء حذائها الذي انخلع لحظة سقوطها، وساعدها شهود العيان على السير ومواصلة طريقها، وكان من الواضح أن قوة الضربة التي تعرضت لها أفقدتها توازنها وأصابتها بحالة صدمة.


سيئة الحظ.. إطار سيارة طائر يطيح بسيدة أرضا أثناء سيرها في الشارع.. شاهد
سيئة الحظ.. إطار سيارة طائر يطيح بسيدة أرضا أثناء سيرها في الشارع.. شاهد
سيئة الحظ.. إطار سيارة طائر يطيح بسيدة أرضا أثناء سيرها في الشارع.. شاهد
سيئة الحظ.. إطار سيارة طائر يطيح بسيدة أرضا أثناء سيرها في الشارع.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحظة انقلاب سيارة بعد فقدان قائدتها السيطرة عليها بسبب الكحول.. شاهد

لسرقة حقيبة.. لص عديم الرحمة يطيح بعجوز ثمانينية أرضا.. لقطات صادمة

شاهد.. لحظة خطف طفلة في وضح النهار على يد جارتها

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل جديدة بشأن إصابته بفيروس كورونا.. فيديو

بعد إصابة محافظ الدقهلية بكورونا..إجراءات عاجلة اتخذها وزير التنمية المحلية بالمحافظة

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ١٩-٥-٢٠٢٠

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19-5-2020

أول تعليق من وزير التنمية المحلية على إصابة محافظ الدقهلية بكورونا

دار الإفتاء: استطلاع هلال شوال الجمعة المقبلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيئة الحظ.. إطار سيارة طائر يطيح بسيدة أرضا أثناء سيرها في الشارع.. شاهد

بالبنطلون المقطع والشراب الشبيكة.. دومنيك حوراني في جلسة تصوير جديدة

مصادفة لا تُصدق.. طبيب ينجح في علاج جراح قلب أنقذه من الموت قبل 21 عاما