سيئة الحظ.. إطار سيارة طائر يطيح بسيدة أرضا أثناء سيرها في الشارع.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة اصطدام إطار سيارة "طائر" بسيدة تعيسة الحظ على نحو مفاجئ أثناء سيرها على جانب طريق مزدحم بالسيارات، مما أسفر عن سقوطها أرضًا، وذلك على الرغم من من محاولتها تفاديه قدر الإمكان.





وأفادت تقارير إخبارية بأن ذلك الحادث وقع في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية مؤخرًا، وقد رصدت كاميرا مراقبة بالمنطقة التي وقع فيها تفاصيل ما حدث.









وكما يتبين من خلال الفيديو المرفق، فإن هذه السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، كانت قد انتبهت في البداية إلى أن إطار السيارة يتحرك ناحيتها بسرعة كبيرة، لكنها تمكنت من تفاديه، وشرعت في مواصلة طريقها.





ولسوء حظها، فإنه لم تمض سوى لحظات معدودة حتى ارتطم إطار السيارة في مقاعد مخصصة لانتظار الحافلات، وارتد ليصطدم برأس هذه السيدة، وأطاح بها أرضًا على الفور.









وظلت الضحية ملقاة على الرصيف لوهلة في أعقاب ذلك، قبل أن يتدخل أحد قائدي السيارات على الطريق لمساعدتها على النهوض؛ وسرعان ما تجمع عدد من المارة لتفقد حالتها والاطمئنان عليها.



