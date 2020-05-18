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منوعات

بعد أعوام من السخرية .. سيدة تجذب ملايين المتابعين بعد عملية تجميل .. صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت جاكلين البالغة من العمر 24 عاما للسخرية بشكل قاس طيلة حياتها بسبب شكل أسنانها غير المتناسق، وكانت تسبب لها إحراجا دائما وتفضل أن تظهر عابسة الوجه لتغلق فمها، ولا يرى أحد مشكلتها. 


وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشابة كانت تسكن في منطقة قريبة من لندن، وقررت إحدى صديقاتها أن تساعدها لتخرج من تلك الأزمة وتستعيد ثقتها في نفسها. 


ذهبت جاكلين إلى الطبيب مع صديقتها ووصفت للطبيب كم التنمر والسخرية من ملامحها التي تعرضت لها بسبب أسنانها غير المتناسقة، وأن الشخص الذي كانت معجبة به كان يتجاهلها بسبب ملامحها غير المتناسقة. 


وافق الطبيب على مساعدة جاكلين و قرر أن يقوم بعملية لإصلاح شكل أسنانها التي كانت تبدو معقدة لدرجة أن أطباء كثيرون اعتذروا عنها في صباها . 


نجحت عملية التجميل لجاكلين  نالت إعجاب ملايين المتابعين لها ، و ذهلوا من التحول الشديد الذي ظهر في وجهها وأصبحت دائمة الابتسامة وتحول وجهها من العبوس إلى الفرح. 
بعد أعوام من السخرية .. سيدة تجذب ملايين المتابعين بعد عملية تجميل .. صور
بعد أعوام من السخرية .. سيدة تجذب ملايين المتابعين بعد عملية تجميل .. صور
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