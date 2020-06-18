حط الفلوس يخرج الأكل.. مطعم يعمل ذاتيا للحد من تفشي كورونا

لجأت بعض دول العالم إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية التي فرضتها سابقًا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن مع الالتزام بقواعد التباعد والحد من التلامس أو التعامل المباشر.





ومن ضمن إجراءات التخفيف كانت عودة المطاعم إلى العمل وهو الأمر الذي يتطلب حرصًا وإجراءات وقائية عالية، لذا قرر رجل أعمال لبناني إنشاء أول مطعم "بدون تلامس" في كندا للحد من انتشار الفيروس





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يطبق المطعم قواعد التباعد الاجتماعي بكل حذافيره، من أجل الاستمتاع للزبائن بتناول المأكولات العربية دون قلق من انتقال فيروس كورونا.





أسس «محمد الفقيه» رجل الأعمال ذو الأصول اللبنانية مطعم «بوكسد» في مدينة تورنتو كأول مطعم "يعمل ذاتيًا"، حيث يستطيع الزبون طلب الطعام ثم أخذه دون لمس أي شيء أو التعامل مع أي شخص في تجربة فريدة من نوعها.



