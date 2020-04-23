تكييف يتسبب في إصابة 9 زبائن داخل مطعم بفيروس كورونا

داخل مطعم مغلق غير مزود بأي نوافذ تهوية في الصين جلس عدد من الأشخاص يتناولون طعامهم متفرقين على طاولات مختلفة في يناير الماضي، من بين الزبائن كانت امرأة عجوز مصابة بفيروس كورونا لكنها لم تكن على علم بإصابتها ولم تظهر عليها أية أعراض.





والصادم أن 9 زبائن جلسوا على طاولات مختلفة بالقرب من بعضهم البعض قد أصيبوا بالفيروس دون حدوث تلامس، وهو ما الأمر الذي حير الباحثين في كيفية انتقال المرض إلى الـ9 أشخاص، وكانت المفاجئة في "التكييف".

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من المعروف أن جزيئات فيروس كورونا ثقيلة ومن الصعب انتقالها لمسافات طويلة عبر الهواء، قد لا تتجاوز مترا واحدا، لكن في دراسة نشرتها مجلة الأمراض المعدية الناشئة الأميركية.





اكتشف الباحثين أن مكيف الهواء في المطعم نقل الرذاذ الحامل للفيروس من امرأة تبلغ من العمر 63 عاما كانت موجودة في نفس المكان.





انتقل فيروس كورونا إلى الأشخاص بعد تناولهم الطعام من خلال انتقال العدوى في الهواء بواسطة "التكييف"، حيث كانوا يجلسون على طاولات مجاورة في مطعم من دون نوافذ بمدينة غوانزو الصينية،





وينصح الباحثون وفقًا لموقع بيزنس إنسيدر بضرورة زيادة المسافات بين الطاولات، تحسين التهوية داخل المطاعم، تحديد وقت معين للزبائن للانتهاء من تناول الطعام، العمل بسعة أقل وارتداء الموظفين للكمامات وكذلك وضع فتحات مكيف الهواء في أماكن بعيدة عن الزبائن من أجل الحد من انتشار الفيروس مستقبلًا.



