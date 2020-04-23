سامسونج تصنع كرتونة تلفاز يمكنك تحويلها إلى ترابيزة أو بيت للقطط ..صور

تتعرض الكثير من المواد الهامة إلى الهدر والضياع لذا من الجيد اللجوء إلى إعادة التدوير أو إعادة استخدامها في أغراض أخرى.





ولمساعدة العملاء على استغلال الكراتين الورقية المغلفة فيها السلع، توصلت شركة سامسونج Samsung إلى فكرة رائعة، وهي عبوات أجهزة التلفاز الصديقة للبيئة.





صنعت سامسونج عبوات كرتونية صديقة للبيئة لبعض أجهزة التلفاز الخاصة بها، مع إضافة نقاط محددة على كل جانب لتسهيل تلوينها وتحويل الصندوق إلى شيء جديد.





تأتي كل كرتونة مرفقة بدليل يمكنك الوصول إليه عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة على الصندوق من خلال هاتفك لتظهر لك عدة أشكال تستطيع تحويل الكرتونة إليها وفقًا لصحيفة مترو.





تتضمن الخيارات التي تظهر أمامك طاولات صغيرة، رفوف مجلات، وحتى منزل مذهل للقطط، وتتضمن الرفوف مساحة لريموت الكنترول.





سيتم تطبيق العبوات المصنوعة من الورق المقوى المموج الصديق للبيئة على تلفزيونات Serif وThe Frame وThe Sero.





جدير بالذكر أن Samsung كانت قد فازت بالفعل بجوائز CES 2020 للابتكار عن مفهوم التعبئة البيئية في تعزيز الاستخدام الفعال للموارد.



