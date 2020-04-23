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منوعات

خرج ليلعب.. خنازير تختطف طفلا صغيرا وتأكل جسده

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:26 ص
خنازير تأكل طفلًا
خنازير تأكل طفلًا صغيرًا
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عزة عاطف

وقعت حادثة مؤلمة في إحدى مدن حيدر أباد في الهند، حيث خرج طفل صغير من منزله للعب لكن مجموعة خنازير وجدته فريسة سهلة وانقضت عليه.

 

راح صبي هندي يبلغ من العمر 4 سنوات ضحية قطيع من الخنازير البرية الهاربة بعد أن خرج للعب بالقرب من منزله في حيدر أباد.

 

 انقضت الخنازير على الصبي المسكين ومزقت جسده فور خروجه للعب في منطقة مهجورة مبتعدًا عن منزله، ثم أكلته وفقًا لصحيفة الدايلي ميل.

 

في البداية جر قطيع الخنازير البرية الصبي الصغير هاش إلى مكب النفايات حيث قتلوه ثم أكلوه، حضرت الشرطة إلى مكان الحادث لاكتشاف جثته وقد تعرضت للعض الشديد.

 

يقول ضابط التحقيق: "كانت مجموعة من الخنازير تتسكع حول مكب القمامة وهاجمت الطفل بجرد رؤيته، وقد أكلت الحيوانات أجزاء من جسم الصبي".

 

سعت الشرطة للتعرف على الجثة عندما وصل والدا الصبي، تم نقله إلى المستشفى ولكن أعلن عن وفاته لدى وصوله.

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