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منوعات

مشهد مفزع لهجوم وتدافع مئات العمال في الكويت على وجبات الطعام ..شاهد

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:10 ص
هجوم العمال على وجبات
هجوم العمال على وجبات الطعام
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عزة عاطف
ربما يكون الفقر والحاجة أشد فتكًا من الفيروسات القاتلة، فقد يلقي العامل البسيط حتفه في مقابل البحث عن "لقمة العيش"، فلن يأبه لما قد يحمله جسده من فيروسات أو ما قد ينتقل إليه طالما لا تحمل معدته ومعدة أطفاله طعامًا لأيام.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمشهد مفزع يظهر لحظة هجوم العشرات من العمال بالكويت على سيارات أتت محملة بالوجبات الغذائية.

وقد أثار مقطع الفيديو الذعر لما فيه من تزاحم شديد حول السيارات والحزن على شدة حاجة العمال إلى الطعام الفيديو.

هجم العمال على السيارات في تزاحم شديد وتدافع من أجل الحصول على الوجبات فيما لم يتوقع المتطوعين وقوع تلك الفوضى بسبب توزيع الوجبات.

فر العمال بعيدًا عن السيارات بمجرد سماع صافرات إنذار سيارات الشرطة تقترب من المكان فيما ظهر صوت أحد الأشخاص يشتكي قائلًا: "لقد هجموا علينا".

ابتعد العمال للحظات عن السيارات خوفًا من الشرطة لكنهم سرعان ما عاودوا الهجوم والتزاحم مرة أخرى على الوجبات وفقًا للمقطع المتداول.

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