عجوز بريطاني بعد خروجه من العزل: توسلنا الموت بنزع أقنعة الأكسجين بسبب كورونا

كما يقال "الوهم نصف المرض".. فمجرد تخيل الموت على بعد لحظات منك قد يصيبك بالجنون ويصل بك إلى اليأس من العلاج، وهذا ما حدث مع مصابي كورونا في بريطانيا.





بعد تغلبه على المرض وسحقه لفيروس كورونا ببسالة كرياضي سابق اعتاد النصر، يحكي عجوز بريطاني يبلغ من العمر 71 عامًا بعد خروجه من المستشفى مواقف مؤلمة تعرض لها المرضى.





فقد وصل بهم الحال إلى تسول الموت وتمزيق أقنعة الأكسجين الخاصة بهم في رجاء منهم للأطباء بتركهم ليموتوا في مشهد يفطر القلوب.





عاد العجوز كيني دوان 71 سنة إلى منزله بعد قضاء 3 أسابيع في حرب مع فيروس كورونا المستجد داخل مستشفى جامعة الأميرة الملكية في فارنبورو.





وصف العجوز خلال برنامج Good Morning بريطانيا كيف كان الأطباء يتوسلون إلى المرضى لإعادة توصيل أقنعة الأكسجين مرة أخرى داخل جناح العناية المركزة بعدما رغب بعضهم في الموت من شدة اليأس والخوف.





يقول: "كان هناك أشخاص في الجناح يتوسلون لتركهم يموتون، بل وسحبوا الأقنعة من على وجوههم، لكن الأطباء استطاعوا ببراعة السيطرة على الموقف وإقناعهم باستكمال العلاج.





استطاع العجوز سماع ورؤية ما يحدث في ألم خلال علاجه، فقد كان بعضهم ينزعون الأقنعة ويتحدثون إلى أسرهم على الهاتف، والصادم أنه بعد 10 دقائق فقط تخرج جثثهم في حقيبة سوداء، وقد كان ذلك مؤلمًا جدا.



