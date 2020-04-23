AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عجوز بريطاني بعد خروجه من العزل: توسلنا الموت بنزع أقنعة الأكسجين بسبب كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:21 ص
مصابو كورونا
مصابو كورونا
Advertisements
عزة عاطف
كما يقال "الوهم نصف المرض".. فمجرد تخيل الموت على بعد لحظات منك قد يصيبك بالجنون ويصل بك إلى اليأس من العلاج، وهذا ما حدث مع مصابي كورونا في بريطانيا.

بعد تغلبه على المرض وسحقه لفيروس كورونا ببسالة كرياضي سابق اعتاد النصر، يحكي عجوز بريطاني يبلغ من العمر 71 عامًا بعد خروجه من المستشفى مواقف مؤلمة تعرض لها المرضى.

 فقد وصل بهم الحال إلى تسول الموت وتمزيق أقنعة الأكسجين الخاصة بهم في رجاء منهم للأطباء بتركهم ليموتوا في مشهد يفطر القلوب.

 عاد العجوز كيني دوان 71 سنة إلى منزله بعد قضاء 3 أسابيع في حرب مع فيروس كورونا المستجد داخل مستشفى جامعة الأميرة الملكية في فارنبورو.

وصف العجوز خلال برنامج Good Morning بريطانيا كيف كان الأطباء يتوسلون إلى المرضى لإعادة توصيل أقنعة الأكسجين مرة أخرى داخل جناح العناية المركزة بعدما رغب بعضهم في الموت من شدة اليأس والخوف.

يقول: "كان هناك أشخاص في الجناح يتوسلون لتركهم يموتون، بل وسحبوا الأقنعة من على وجوههم، لكن الأطباء استطاعوا ببراعة السيطرة على الموقف وإقناعهم باستكمال العلاج.

استطاع العجوز سماع ورؤية ما يحدث في ألم خلال علاجه، فقد كان بعضهم ينزعون الأقنعة ويتحدثون إلى أسرهم على الهاتف، والصادم أنه بعد 10 دقائق فقط تخرج جثثهم في حقيبة سوداء، وقد كان ذلك مؤلمًا جدا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. ابتكار جديد يكشف عن الإصابة بكورونا خلال ساعات

الحاجة أم الاختراع.. إيطاليا تنتج «جهاز تنفسي» من أقنعة الغوص

مؤسسة جيزة للأنظمة التعليمية تطلق مبادرة لتكاتف المجتمع لمواجهة كورونا

تحويل أقنعة غطس لـ كمامات تنفس طبية بـ إيطاليا.. فيديو

الأطباء يتلقون كمامات منتهية الصلاحية من الحكومة في بريطانيا

الاستشارات المنزلية.. أسرار جديدة حول تضاعف عدد الوفيات في إيطاليا

ترشيحاتنا

25 فائدة لتناول التين المجفف في رمضان

رسميا.. ترامب يوقع على قرار تعليق الهجرة إلى أمريكا

أخبار الفن.. نجوم فى الحجر الصحي.. هجوم على فيفى عبده بعد عرض ثاني حلقات برنامجها

مصادر تكشف تفاصيل إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا في رمضان

الصحة: تسجيل 169 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و12 وفاة

الأهلي يكشف موقفه النهائي من أزمة عبدالله السعيد عقب قرار الفيفا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عجوز بريطاني بعد خروجه من العزل: توسلنا الموت بنزع أقنعة الأكسجين بسبب كورونا

بمكياج جذاب.. طليقة خالد عليش تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

25 فائدة لتناول التين المجفف في رمضان