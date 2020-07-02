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منوعات

قمة التنمر.. مركز تجميل يرفض دخول ممرضة خوفا من كورونا.. صور

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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مريم صليب
انزعجت إحدى السيدات البالغة من العمر 32 عاما، بعد إلغاء أحد صالونات التجميل حجزها بعد علمهم أنها ممرضة وتتعامل مع مرضى فيروس كورونا. 

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إحدى الممرضات حصلت على إجازة بعد شهور من العمل المستمر دون توقف، فقررت أن تعتني بجمالها وتهتم بأناقتها. 

قامت السيدة بحجز مقعد لها في أحد صالونا التجميل لتغيير لون شعرها والاعتناء بأظافرها، وعندما أكدت حجزها طلب منها الصالون بعض المعلومات عنها كالاسم والعمر والمهنة. 

فوجئت السيدة برسالة على هاتفها من صالون التجميل تفيد بإلغاء حجزها، وعلل الصالون ذلك التصرف أنهم يخافون على صحة العملاء والعاملين في المكان إذا كانت تلك السيدة حاملة للفيروس بحكم مهنتها. 

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