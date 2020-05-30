AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب شجار على «تابلت».. مراهق يقتل شقيقته أثناء نومها ويعترف بجريمته

السبت 30/مايو/2020 - 08:19 ص
بسبب شجار على «تابلت»..
بسبب شجار على «تابلت».. مراهق يقتل شقيقته أثناء نومها
Advertisements
هدير علاء
في واقعة مأساوية، اعترف مراهق في الخامسة عشرة من عمره بقيامه بقتل شقيقته، البالغة من العمر عشرة أعوام، أثناء نومها، عقب مشادة نشبت بينهما بشأن استخدام جهاز "تابلت" أو "كمبيوتر لوحي".

وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ذلك الحادث وقع في مدينة "تاراز" الواقعة شمال دولة "كازاخستان"؛ وقد أقدم الصبي "أليكسي" على قتل شقيقته "لودا" باستخدام مطرقة أثناء نومها ليلًا؛ وتوفيت الضحية متأثرة بجروحها قبل وصول المسعفين إلى موقع الحادث.


وأفاد الجيران بأن المأساة وقعت بعد مشاجرة بين الضحية وشقيقها في فناء يقع بالقرب من منزل العائلة؛ ونقلت وسائل إعلام محلية عن إحدى الجيران قولها إنها سمعت "أليكسي" و"لودا" يتشاجران بسبب جهاز التابلت، ورأت الصبي يحمل في يده مطرقة.

ويُعتقد أن الصبي من محبي ألعاب الفيديو، وقد طلبت منه شقيقته الجهاز من أجل الاستعانة به في مذاكرتها.

وجاء في تقارير وسائل إعلام محلية أنه بعد قيام الصبي بقتل شقيقته، حمل جثتها وألقاها في الشارع، ثم غير ملابسه ونبه والديه إلى اختفائها، وسارعت العائلة للبحث عن الطفلة، في حين قادهم "أليكسي" إلى مكان جثتها، واتصل والداها بالنجدة على الفور.


واعترف الصبي بجريمته في نهاية المطاف، وتم احتجازه؛ وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أنه في حال ثبتت إدانته، فمن الممكن أن تصل عقوبته إلى السجن لمدة 15 عامًا.
بسبب شجار على «تابلت».. مراهق يقتل شقيقته أثناء نومها ويعترف بجريمته
بسبب شجار على «تابلت».. مراهق يقتل شقيقته أثناء نومها ويعترف بجريمته
بسبب شجار على «تابلت».. مراهق يقتل شقيقته أثناء نومها ويعترف بجريمته
بسبب شجار على «تابلت».. مراهق يقتل شقيقته أثناء نومها ويعترف بجريمته
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كان على وشك الموت.. مراهق شجاع يخاطر بحياته لإنقاذ طفل من الغرق

بسبب فيديو على فيسبوك.. باكستاني يقتل ابنته وأخ يقتل شقيقته

طمعا في ممتلكاتها.. زوج يقتل شريكة حياته بـ ثعبان كوبرا أثناء نومها.. تفاصيل

مشهد يحبس الأنفاس.. طفل يجد نفسه في مواجهة مع دب مفترس.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

قاتل منسى بمسلسل الاختيار: طفل حاول قتلى بمسدس لعبة انتقاما للشهيد.. فيديو

حالة نادرة.. ولادة طفلة بـ فمين.. وإجراء جراحة لاستئصال الزائد

أخبار الفن.. رحيل أيقونة الكوميديا حسن حسني دون عزاء.. ونرصد أشهر أعماله وأزمات حياته

تامر عاشور ينعى حسن حسني: اللهم اغفر له بمغفرتك وارحمه برحمتك

ماجد المصرى ينعى حسن حسني بكلمات مؤثرة

ألف رحمة ونور.. عبلة كامل تنعى حسن حسني بكلمات مؤثرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير خصم.. تعرف على سعر قميص درة فى أحدث جلسة تصوير

حالة من الذعر بعد سرقة قرود عينات اختبار فيروس كورونا في الهند.. تفاصيل

بسبب شجار على «تابلت».. مراهق يقتل شقيقته أثناء نومها ويعترف بجريمته