بسبب شجار على «تابلت».. مراهق يقتل شقيقته أثناء نومها ويعترف بجريمته

في واقعة مأساوية، اعترف مراهق في الخامسة عشرة من عمره بقيامه بقتل شقيقته، البالغة من العمر عشرة أعوام، أثناء نومها، عقب مشادة نشبت بينهما بشأن استخدام جهاز "تابلت" أو "كمبيوتر لوحي".





وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ذلك الحادث وقع في مدينة "تاراز" الواقعة شمال دولة "كازاخستان"؛ وقد أقدم الصبي "أليكسي" على قتل شقيقته "لودا" باستخدام مطرقة أثناء نومها ليلًا؛ وتوفيت الضحية متأثرة بجروحها قبل وصول المسعفين إلى موقع الحادث.









وأفاد الجيران بأن المأساة وقعت بعد مشاجرة بين الضحية وشقيقها في فناء يقع بالقرب من منزل العائلة؛ ونقلت وسائل إعلام محلية عن إحدى الجيران قولها إنها سمعت "أليكسي" و"لودا" يتشاجران بسبب جهاز التابلت، ورأت الصبي يحمل في يده مطرقة.





ويُعتقد أن الصبي من محبي ألعاب الفيديو، وقد طلبت منه شقيقته الجهاز من أجل الاستعانة به في مذاكرتها.





وجاء في تقارير وسائل إعلام محلية أنه بعد قيام الصبي بقتل شقيقته، حمل جثتها وألقاها في الشارع، ثم غير ملابسه ونبه والديه إلى اختفائها، وسارعت العائلة للبحث عن الطفلة، في حين قادهم "أليكسي" إلى مكان جثتها، واتصل والداها بالنجدة على الفور.







