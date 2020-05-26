طمعا في ممتلكاتها.. زوج يقتل شريكة حياته بـ ثعبان كوبرا أثناء نومها.. تفاصيل

ألقت السلطات الهندية القبض على زوج في السابعة والعشرين من عمره على خلفية تورطه في قتل شريكة حياته عن طريق إطلاق ثعبان كوبرا في غرفة نومها بعد أن فشلت محاولته الأولى في التخلص منها عن طريق أفعى سامة.





وأفادت الشرطة في ولاية "كيرالا" الهندية بأنه قد تبين من خلال مراجعة سجلات الهاتف الخاصة بالزوج "سوراج" أنه كان على اتصال مع مختصين في التعامل مع الأفاعي، ذلك إلى جانب أنه قام بمشاهدة مقاطع فيديو عن الأفاعي عبر الإنترنت.





ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الزوج سبق أن تمكن من الحصول على أفعى شديدة الخطورة في شهر مارس الماضي، والتي لدغت زوجته "أوثرا" بالفعل، ونُقلت في أعقاب ذلك إلى المستشفى، حيث ظلت هناك لمدة شهرين تقريبًا.









وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وعندما كانت الزوجة ماتزال في مرحلة التعافي في منزل والديها، تمكن "سوراج" من الحصول على ثعبان الكوبرا من أحد مختصي التعامل مع الأفاعي وألقاه عليه أثناء نومها.





وجاء في بيان صادر عن الشرطة المحلية أن "سوراج" ظل في نفس الغرفة التي كانت توجد بها زوجته وكأن شيئًا لم يحدث؛ وفي صباح اليوم التالي، بدأ في ممارسة روتينه اليومي عندما سمع صوت صرخات والدة زوجته؛ ونُقلت الضحية إلى المستشفى، حيث أبلغ الطبيب عائلتها بأنها قد توفيت.





وبدأت الشكوك تراود والدي الضحية حيال احتمالية تورط زوجها في مصرعها عندما حاول الأخير الاستحواذ على ممتلكاتها بعد أيام من وفاتها.









وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن الزوجة كانت من عائلة ثرية، على عكس شريك حياتها، الذي لم يكن في وضع مالي جيد، مضيفًا أن الزوجين لديهما طفل عمره عام واحد.





وذكرت الشرطة أن الزواج تضمن مهرًا كبيرًا كان عبارة عن حوالي 100 عملة ذهبية وسيارة جديدة ومبلغ قدره 500 ألف روبية، ما يعادل نحو 20 ألف دولار، نقدًا، وكان الزوج يخشى أن انفصاله عن "أوثرا" سيؤدي إلى اضطراره إلى إعادة المهر بالكامل، ولذلك قرر قتلها.



