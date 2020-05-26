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منوعات

استهنت به.. فيروس كورونا يصيب الطبيب الملقب بـ"صائد الفيروسات"

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:00 م
بيتر بيوت
بيتر بيوت
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مريم صليب
أصيب الطبيب الانجليزي بيتر بيوت الملقب بـ" صائد الفيروسات" ، بفيروس كورونا و كاد أن ينهي حياته في الفترة الماضية و لكنه تعافى منه بعد معاناة . 

وفقا لما نقلته صحيفة " تايمز" الأمريكية ، أن الدكتور بيتر بيوت مدير مدرسة لندن للصحة و الطب الاستوائي وقع في شباك فيروس كورونا و أصيب بوعكة صحية شديدة كادت أن تنهي حياته كما وصف . 

و عبر الدكتور بيتر عبر سكايب للصحيفة ، ان كورونا ليس كأي فيروس مر عليه من قبل ، و لكنه يعتبره أشرس من الايبولا و السارس و التعامل معه يجب أن يكون في قمة الحذر و يؤكد أن فيروس كورونا أصابه ليثبت له أنه مازال هناك علوم آخرى في الفيروسات يجب دراستها . 

و أكد بيتر بيوت في حواره مع الصحيفة ، ان السبب الاساسي الذي دفعه في الوقوع بشباك كورونا هو الاستهانه به ، و ظنه أنه فيروس من فصيلة الانفلونزا بسيط يمكن تجنبه و لكن في الواقع اكتشف الصدمة الأكبر و هو أن الفيروس شرس جدا ولا يمكن السيطرة عليه . 

جدير بالذكر أن بيوت اكتشف في 1976 فيروس الإيبولا بالكونغو ، و الايدز في 1980 . 

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