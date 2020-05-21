AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نزهة عائلية تنتهي بمأساة.. نقل طفل إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم ثعبان

الخميس 21/مايو/2020 - 07:28 م
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
نُقل طفل في الثانية من عمره إلى المستشفى بعد أن هاجمه "ثعبان" على نحو مفاجئ خلال نزهة عائلية في غابة تقع على مقربة من منزل عائلته بمقاطعة "لينكولنشاير" الواقعة في شرق إنجلترا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأصيب الطفل "إيزاك مكلوسكي" بتورم شديد في يده وذراعه إثر تعرضه للدغة ثعبان، وكان في حاجة إلى تلقي رعاية طارئة وعلاج بمضاد للسم، ولذلك فقد اتصلت والدته بالنجدة، ووصلت سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى خلال فترة وجيزة، وذلك بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية.


وتمكن الأطباء من إنقاذ الصبي، لكنهم حذروا من أن تورم ذراعه يمكن أن يستمر لمدة أسبوعين.

وتحدثت والدته "سارة تيرنر" عن تفاصيل ما حدث، موضحة أن وزوجها قررا اصطحاب الصبي في نزهة، وظل هو كأي طفل في عمره يمرح ويلعب بأي شيء يجده على الأرض، وفجأة سمعا صوت صراخه، وعندما توجها إليه انتبها إلى وجود ثعبان يُقدر طوله بنحو قدم ونصف بالقرب منه؛ وحاول الثعبان مهاجمة الصبي مجددًا، لكن والداه استطاعا إبعاده عنه قبل أن يلدغه مرة أخرى.

وأشارت الأم إلى أن كل شئ حدث بسرعة كبيرة، ولاحظت بعد ذلك وجود أثر لدغة الثعبان على يد طفلها، وسرعان ما بدأت يده تتورم؛ وبعد الاتصال بالنجدة، وصلت سيارة الٍإسعاف في غضون 18 دقيقة.


وفي الطريق إلى المستشفى زاد تورم يده لدرجة أنه لم يعد في إمكانه تحريك أصابعه، وبدأ الورم يصل إلى ذراعه.

وتلقى الطفل العلاج المضاد للسم، وسمح له الأطباء بمغادرة المستشفى مساء اليوم التالي، وأعطوا لوالديه رقمًا خاصًا يمكن التواصل من خلاله في حال تدهورت حالته.
نزهة عائلية تنتهي بمأساة.. نقل طفل إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم ثعبان
نزهة عائلية تنتهي بمأساة.. نقل طفل إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم ثعبان
نزهة عائلية تنتهي بمأساة.. نقل طفل إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم ثعبان
نزهة عائلية تنتهي بمأساة.. نقل طفل إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم ثعبان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركت رضيعها 10 دقائق فعادت لتجده جثة هامدة.. تفاصيل

طفل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء نوم والدته.. وصدور حكم بسجنها لهذا السبب

ثعبان نادر للغاية برأسين يثير حيرة العلماء.. تفاصيل بالصور

حادثة في منتهى الغرابة.. جسد فتاة بدون جروح داخل بطن تمساح

ترشيحاتنا

الانخفاض مستمر.. الإمارات تسجل 894 إصابة جديدة بـ كورونا و4 وفيات

حقيقة اكتشاف «كون مواز» يعود فيه الزمن إلى الوراء.. التفاصيل الكاملة

من غير لبن ولا سمنة.. طريقة عمل بسكويت اقتصادي

داوود وجالوت .. وقصة ضياع تابوت بني إسرائيل

اتعملت للأكل بس.. رامز جلال: الكابوريا عورتني كذا مرة أثناء استخدامها في المقلب.. فيديو

إصابة عدد من المخالطين لرئيس جامعة الفيوم بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة.. هاني الناظر ينصح بتناول هذه الأكلة يوميًا

في يوم زفافها.. عروس تجد نفسها في منافسة مع والدتها على لقب "صاحبة أجمل فستان زفاف"

حقيقة اكتشاف «كون مواز» يعود فيه الزمن إلى الوراء.. التفاصيل الكاملة