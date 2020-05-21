نزهة عائلية تنتهي بمأساة.. نقل طفل إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم ثعبان

نُقل طفل في الثانية من عمره إلى المستشفى بعد أن هاجمه " ثعبان " على نحو مفاجئ خلال نزهة عائلية في غابة تقع على مقربة من منزل عائلته بمقاطعة "لينكولنشاير" الواقعة في شرق إنجلترا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.





وأصيب الطفل "إيزاك مكلوسكي" بتورم شديد في يده وذراعه إثر تعرضه للدغة ثعبان ، وكان في حاجة إلى تلقي رعاية طارئة وعلاج بمضاد للسم، ولذلك فقد اتصلت والدته بالنجدة، ووصلت سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى خلال فترة وجيزة، وذلك بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية.









وتمكن الأطباء من إنقاذ الصبي، لكنهم حذروا من أن تورم ذراعه يمكن أن يستمر لمدة أسبوعين.





وتحدثت والدته "سارة تيرنر" عن تفاصيل ما حدث، موضحة أن وزوجها قررا اصطحاب الصبي في نزهة، وظل هو كأي طفل في عمره يمرح ويلعب بأي شيء يجده على الأرض، وفجأة سمعا صوت صراخه، وعندما توجها إليه انتبها إلى وجود ثعبان يُقدر طوله بنحو قدم ونصف بالقرب منه؛ وحاول الثعبان مهاجمة الصبي مجددًا، لكن والداه استطاعا إبعاده عنه قبل أن يلدغه مرة أخرى.





وأشارت الأم إلى أن كل شئ حدث بسرعة كبيرة، ولاحظت بعد ذلك وجود أثر لدغة الثعبان على يد طفلها، وسرعان ما بدأت يده تتورم؛ وبعد الاتصال بالنجدة، وصلت سيارة الٍإسعاف في غضون 18 دقيقة.









وفي الطريق إلى المستشفى زاد تورم يده لدرجة أنه لم يعد في إمكانه تحريك أصابعه، وبدأ الورم يصل إلى ذراعه.



