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منوعات

ثعبان نادر للغاية برأسين يثير حيرة العلماء.. تفاصيل بالصور

الخميس 07/مايو/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
داخل إحدى الغابات وفي لقطة مثيرة للإعجاب ظهر ثعبان نادر برأسين ليثير حيرة خبراء الحياة البرية.

وتوضح اللقطات وكل من الرؤوس يتنافسان ضد بعضهما بعضا من أجل الغذاء، مما يعني أن هذه الثعابين لا تعيش عادة لفترة طويلة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

فقد تم العثور على الزواحف المميزة في مجموعة غابات Dhenkikot من محمية Keonjhar للحياة البرية في أوديشا، شرق الهند.

وتم اكتشاف الثعبان الجديد من قبل مصور وهو "راكيش موهاليك"، وتم تحديده على أنه ثعبان الذئب وهو من الأنواع غير السامة.

وقال المصور راكيش: "أحد الرأسين أكثر تطورًا قليلًا وكلاهما معروف بالتصارع على الطعام".

ويبلغ طول الثعبان 14 سم ولديه رأسان كاملان التكوين، مما يعني أنه يحتوي على أربع عيون عاملة ولسانين خفقان.

ثعبان نادر للغاية برأسين يثير حيرة العلماء.. تفاصيل بالصور
ثعبان نادر للغاية برأسين يثير حيرة العلماء.. تفاصيل بالصور
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