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منوعات

افحص سيارتك قبل السير.. رجل يعثر على ثعبان داخل السيارة.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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مريم صليب
نركب جميعا السيارات دون أن يظن عقلنا أن هناك وحش قد يكون في انتظارنا داخلها قد ينهي حياتنا في لحظات معدودة ، إلا أن أحد السائقين وجد ما لم يخطر بباله أثناء سيره على الطريق السريع. 

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يقود سيارته و إذ فجأة يخرج ثعبان من داخل جسم السيارة من الجزء الأمامي من ناحية السائق. 

أخرج الثعبان في البداية رأسه من السيارة و بعد ان شعر أنها تتحرك فقد قام بإخراج جسده من السيارة باحثا عن طعام، و كل هذا يحدث في ثوان أما الكاميرا على الطريق . 

تداول رواد التواصل الاجتماعي ذلك المقطع محذرين فيه أصحاب السيارات من ذلك الموقف ، وأكدوا على ضرورة فحص السيارات قبل السير للحفاظ على السلامة الشخصية . 
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