افحص سيارتك قبل السير.. رجل يعثر على ثعبان داخل السيارة.. فيديو

نركب جميعا السيارات دون أن يظن عقلنا أن هناك وحش قد يكون في انتظارنا داخلها قد ينهي حياتنا في لحظات معدودة ، إلا أن أحد السائقين وجد ما لم يخطر بباله أثناء سيره على الطريق السريع.





تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يقود سيارته و إذ فجأة يخرج ثعبان من داخل جسم السيارة من الجزء الأمامي من ناحية السائق.





أخرج الثعبان في البداية رأسه من السيارة و بعد ان شعر أنها تتحرك فقد قام بإخراج جسده من السيارة باحثا عن طعام، و كل هذا يحدث في ثوان أما الكاميرا على الطريق .



