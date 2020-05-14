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منوعات

اكتشاف سلحفاة نادرة بـ"رأسين" يثير دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

الخميس 14/مايو/2020 - 06:55 م
سلحفاة نادرة بـرأسين
سلحفاة نادرة بـ"رأسين" تثير دهشة رواد مواقع التواصل
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هدير علاء
أثارت واقعة اكتشاف سلحفاة نادرة بـ"رأسين" في ولاية "فرجينيا" الأمريكية دهشة عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

وأفادت تقارير إخبارية بأن السلحفاة شديدة الندرة أصبحت في رعاية حديقة للأحياء المائية بمدينة "نيوبورت نيوز" في ولاية "فرجينيا" بعد عثور أحد المواطنين عليها بالصدفة.

وقد تمكن الآلاف من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من مشاهدة هذه السلحفاة عبر بث مباشر من داخل حديقة الأحياء المائية خلال فترة الإغلاق.


ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن "ترافيس لونج"، الخبير في علم الزواحف والذي سبق أن تولى رعاية العديد من السلاحف خلال مسيرته المهنية، قوله إن فرص وصول تلك السلحفاة إلى مرحلة البلوغ "ضعيفة".

وتابع موضحًا أنه حتى مع تلقيها أفضل رعاية ممكنة، فإنه مازال هناك العديد من العقبات والمشاكل الصحية أمام أي حيوان يعاني من هذه الحالة؛ وفي بعض الأحيان قد يكون من الصعب اكتشاف وجود مشكلة صحية ما، مثل ضعف نمو الأعضاء الداخلية، حتى يصبح الحيوان أكبر سنًا، ومن الممكن أن يكون الأوان قد فات للقيام بأي شئ لإنقاذه آنذاك.


وأشار "لونج" إلى أنه في ظل وجود رأسين يوجهان تحركات السلحفاة، فإن حتى السلوكيات العادية يمكن أن تصبح ضارة بالنسبة إليها، وهناك مشكلة تتعلق بأن كل رأس من رأسيها يميل للسيطرة على أعضاء مختلفة من الجسم، فعلى سبيل المثال يبدو أن التحكم في أطراف السلحفاة مقسم إلى نصفين، حيث يسيطر الرأس الموجود في الجانب الأيسر على الطرفين في نفس الجانب، في حين يسيطر الرأس في الجانب الأيمن على الطرفين الآخرين.

وأكد الخبير على أن إدارة الحديقة ستبذل كل ما في وسعها من أجل منح السلحفاة أفضل فرصة للنجاة.


اكتشاف سلحفاة نادرة بـ"رأسين" يثير دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد
اكتشاف سلحفاة نادرة بـ"رأسين" يثير دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد
اكتشاف سلحفاة نادرة بـ"رأسين" يثير دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد
اكتشاف سلحفاة نادرة بـ"رأسين" يثير دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد
اكتشاف سلحفاة نادرة بـ"رأسين" يثير دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد
اكتشاف سلحفاة نادرة بـ"رأسين" يثير دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد
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