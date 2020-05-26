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منوعات

لسبب غريب.. رجل يكسو سيارة مرسيدس بالطين وفضلات الحيوانات.. صور

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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مريم صليب
عاد أحدهم لسيارته ليحضر منها بعض الأغراض، وشعر بوخزة في قلبه بعد أن تلطخت السيارة بفضلات الحيوانات والطين وأصبحت كريهة الرائحة وتحتاج لأيام من التنظيف. 


وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد المزارعين قرب المنطقة الساحلية في بريطانيا قام بتلطيخ سيارة مرسيدس فخمة لأحد المواطنين الذي قرر أن يستعمل الأرض الخاصة به كجراج ليترك سيارته به. 


انفعل المزارع عندما شاهد السيارة داخل مزرعته دون استئذان، وقرر أن ينتقم من صاحب تلك السيارة الفارهة التي اقتحمت مزرعته رغم كتابته لافتة "ممنوع الدخول".


وقام المزارع بتجميع فضلات الحيوانات في مزرعته ودمجها بالطين وبدأ يلطخ به زجاج السيارة انتقاما من الرجل، وغادر المكان على الفور قبل أن يلاحظ أحدهم ما فعله.


عاد صاحب السيارة الفارهة ليجد أن سيارته تحولت إلى كومة من الطين ذي الرائحة الكريهة، ولم يتمكن حتى من فتحها بسبب رائحتها والطين المتحجر فوقها. 

لسبب غريب.. رجل يكسو سيارة مرسيدس بالطين وفضلات الحيوانات.. صور
لسبب غريب.. رجل يكسو سيارة مرسيدس بالطين وفضلات الحيوانات.. صور
لسبب غريب.. رجل يكسو سيارة مرسيدس بالطين وفضلات الحيوانات.. صور
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