بسبب رفضها الرقص معه.. زوج يهدد شريكة حياته بسلاح ناري أمام أبنائه وأحفاده

صدر مؤخرًا حكم بالسجن لمدة 10 أشهر على بريطاني في الثامنة والأربعين من عمره بعد قيامه بتهديد زوجته بسلاح ناري خلال مشادة نشبت بينهما بعد أن رفضت الرقص معه على نغمات الأغنية التي رقصا عليها في حفل زفافهما.





وكشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية عن تفاصيل ما حدث، موضحًا أن الزوج "دين بروسر"، وهو من مدينة "بلاكوود" في "ويلز" بالمملكة المتحدة، كان يحتسي الكحول طوال ذلك اليوم، قبل أن يهدد زوجته بـبندقية موجهًا إياها ناحية رأسها خلال المشادة التي نشبت في منزل العائلة في حضور أبنائه وأحفاده.





وتبين خلال جلسات محاكمة الزوج أنه بعد عودته وزوجته إلى منزلهما، قام بتشغيل الأغنية التي رقصا عليها أول رقصة في حفل زفافهما، لكن الأمور ساءت بعد أن رفضت زوجته الرقص معه وأخبرته بأنها متعبة وليس لديها رغبة في الرقص.





وأفادت ابنة الزوجين بأن والدها غضب بسبب رد فعل والدتها وقال لها: "أنتِ لا تحبيني"؛ وسرعان ما تصاعدت حدة الموقف بين الزوجين، حتى قام "بروسر" بحمل السلاح وتوجيهه إلى رأس زوجته، وحاولت الابنة المذعورة التدخل لتهدئة الوضع، وتمكنت من دفعه بعيدًا، وقد تدخل شقيقها بدوره قبل أن تسمع والدها يطلق النار في زاوية من الغرفة أثناء توجهها إلى الطابق العلوي بالمنزل للاطمئنان على أطفالها الصغار.





واتصل نجل "بروسر" بعد ذلك بالشرطة، ولدى وصول الضباط إلى المنزل كان هو قد فقد الوعي، ونُقل إلى المستشفى لكنه رفض البقاء هناك؛ وقال خلال تحقيقات الشرطة إنه كان يعاني من مشاكل في النوم وقد انتابته نوبة غضب تسببت في قيامه بمثل هذا التصرف، وأكد أنه لم يكن ينوي إيذاء زوجته، بل كان فقط يريدها أن تتوقف عن إزعاجه.





وتبين خلال جلسات المحاكمة أيضًا أنه كان قد حصل على إطلاق سراح مشروط في عام 2002 بعد اعتدائه على زوجته متسببًا في تعرضها لأذى بدني خلال حادث عنف منزلي.



