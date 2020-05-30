طفل حديث الولادة ينجو بأعجوبة من محاولة لدفنه حيًا.. تعرف على التفاصيل

نجا طفل حديث الولادة بأعجوبة من محاولة لدفنه حيًا في إحدى قرى ولاية "أوتار براديش" الواقعة شمال الهند، وذلك بعد أن تدخل أهل القرية لإنقاذه في اللحظة المناسبة تمامًا.





وأفادت تقارير إخبارية بأن منقذي الصبي كانوا قد سمعوا في البداية صوت صرخات مكتومة أثناء قيامهم بأعمال حفر من أجل بناء منزل في القرية، وفور أن توجهوا إلى مصدر تلك الصرخات، لاحظوا أن ساق الصبي كانت ظاهرة فوق الأرض لكنها كانت مغطاة بالأتربة، ومن ثم سارعوا لإنقاذ حياته.









وتمكنوا بالفعل من إخراجه، وقد كان جسده مغطى تمامًا بالأتربة.





وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الرضيع ظل بلا حراك لبضع لحظات، في حين كان أحد منقذيه يحاول فحصه لتبين إذا ما كان مازال على قيد الحياة، لكن لحسن الحظ، فإنه لم يمض وقت طويل حتى بدأ يحرك ذراعيه وساقيه؛ وقام أهل القرية بعد ذلك بنقله إلى مستشفى قريب، حيث اكتشف الأطباء بعد فحصه أنه كان يعاني من انسداد في مجرى الهواء إثر ابتلاعه الأتربة.









وأوضح الأطباء المعالجون له أن حالته مستقرة في الوقت الحالي، لكنه مازال تحت الملاحظة بالمستشفى؛ ولم يتبين بعد السبب وراء محاولة دفن الصبي المروعة أو مدة بقائه على هذا الحال قبل إنقاذه.



